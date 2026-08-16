Oficial y confirmado en Nueva York: Mamdani anuncia que la ciudad cubrirá los gastos de cuidado infantil de 22.000 familias

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que ofrecerá cuidado infantil gratuito para todas las familias que reciben asistencia mediante vales (vouchers) y contratos en toda la Gran Manzana. Se comenzará a cubrir los gastos a partir de septiembre.

Qué se sabe del nuevo anuncio de Mamdani que beneficia a las familias neoyorquinas

El demócrata anunció el beneficio en una conferencia de prensa. Allí, estipuló que cubrirá el 100% de los gastos de bolsillo para cerca de 22.000 familias con bajos ingresos.

El programa de asistencia cubre a niños desde las 6 semanas hasta los 13 años NYC Mayor Office

“Como parte de nuestra promesa de brindar guardería universal, eliminamos estas cuotas para las familias que reciben asistencia para el cuidado infantil en toda la ciudad. Ninguna familia debería tener que elegir entre quedarse en la ciudad que ama y costear el cuidado de sus hijos”, dijo Mamdani.

El programa va a cubrir a niños desde las 6 semanas hasta los 13 años. Este se puede extender hasta los 19 años en el caso de niños con discapacidades.

Cómo se va a distribuir la inversión de Mamdani para los gastos de cuidado infantil

La administración Mamdani va a asumir de manera inicial US$5,2 millones en costos anuales que antes recaían en las familias. Para asegurar la permanencia de este beneficio, el financiamiento se fijó de manera base en el presupuesto con una asignación de US$6,24 millones anuales a partir del año fiscal 2028.

De igual modo, este esfuerzo cuenta con el apoyo de la gobernadora Kathy Hochul, quien destinó US$1200 millones en fondos estatales para fortalecer y expandir la infraestructura de cuidado infantil en toda la ciudad.

“Formar una familia mientras trabajaba a tiempo completo fue casi imposible para mí, por lo que me he propuesto que ningún padre o madre tenga que elegir entre su carrera y sus hijos. Me enorgullece colaborar con Mamdani para ofrecer estas primeras plazas en guarderías para niños de dos años”, dijo Hochul en una conferencia de prensa junto con el alcalde.

En qué consiste la iniciativa para cuidado infantil en NYC

El programa 2-K es una iniciativa presentada por el demócrata que propone ofrecer cuidado infantil gratuito y universal para niños de dos años. Su objetivo central es sentar una “base sólida para el éxito educativo futuro de los niños”, al tiempo que brinda estabilidad económica a las familias.

El programa 2-K es una iniciativa que propone ofrecer cuidado infantil gratuito y universal para niños de dos años Unsplash

“La abrumadora demanda del programa 2-K demuestra lo que las familias de toda la ciudad saben desde hace años: los neoyorquinos necesitan guarderías gratuitas y universales, y las necesitan ya”, sostuvo Mamdani.

Las solicitudes se abrieron a principios de este año y las primeras ofertas de plazas se enviaron en agosto. La primera clase inaugural de 2-K está programada para comenzar en el otoño.