Metro de Nueva York: dónde dejan de funcionar las líneas 1, 2 y 3 durante cinco fines de semana

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) dio a conocer que, a partir del fin de semana del 24 de julio y durante cinco fines de semana consecutivos, se implementan cambios en el servicio del metro a lo largo de las rutas 1, 2 y 3. La razón es que el sistema de transporte público de la ciudad de Nueva York reemplazará los conmutadores ferroviarios en el Bajo Manhattan que superaron su vida útil.

Cuáles son los cambios en el servicio del metro de Nueva York hasta el 24 de agosto

En un comunicado, la MTA pidió a los usuarios del metro planificar sus viajes con anticipación debido a los cambios en el servicio que entran en vigor a partir de las 23.30 hs (hora local) del viernes y hasta las 5 hs del lunes. Las modificaciones de fin de semana se repetirán hasta el 24 de agosto.

Estos son los cambios en el servicio vigentes durante los próximos cinco fines de semana:

Línea 1: el servicio estará suspendido entre 14 St. y South Ferry. Los trenes solo circularán entre Van Cortlandt Park-242 St. y 14 St., cada ocho minutos durante el día y la noche.

el servicio estará suspendido entre 14 St. y South Ferry. Los trenes solo circularán entre Van Cortlandt Park-242 St. y 14 St., cada ocho minutos durante el día y la noche. Línea 2: no habrá servicio de trenes entre la calle 34 (Penn Station) y la avenida Flatbush (Brooklyn College). Los trenes de la línea 2 circularán únicamente entre 34 St.-Penn Station y Eastchester-Dyre Avenue. Al norte de E 180 St., reemplazarán temporalmente el servicio habitual de la línea 5.

no habrá servicio de trenes entre la calle 34 (Penn Station) y la avenida Flatbush (Brooklyn College). Los trenes de la línea 2 circularán únicamente entre 34 St.-Penn Station y Eastchester-Dyre Avenue. Al norte de E 180 St., reemplazarán temporalmente el servicio habitual de la línea 5. Línea 3: los trenes quedarán totalmente suspendidos. Habrá autobuses gratuitos entre Harlem-148 St. y 135 St., con paradas en todas las estaciones habituales de la línea 3 en ese sector.

Una vez que concluyan las obras, de acuerdo con la MTA, los nuevos conmutadores mejorarán la confiabilidad del servicio y reducirán las demoras.

Reorganizan las líneas del metro de Nueva York para facilitar el traslado de pasajeros

Como parte de los cambios en el servicio del metro de Nueva York, de acuerdo con Time Out, también se anunciaron algunas alternativas para facilitar el traslado de los usuarios:

La línea 4 operará entre Woodlawn y New Lots Avenue y realizará paradas locales en Brooklyn, excepto en Hoyt St.

operará entre Woodlawn y New Lots Avenue y realizará paradas locales en Brooklyn, excepto en Hoyt St. La línea 5 operará entre Wakefield-241 St. y Flatbush Avenue-Brooklyn College. En el Bronx, utilizará el recorrido habitual de la línea 2 entre E 180 St. y Wakefield-241 St.; en Brooklyn, realizará las paradas locales que normalmente cubren las líneas 2 y 3, excepto en Hoyt St. En Manhattan, continuará como servicio expreso por la línea de Lexington Avenue.

El metro de Nueva York inicará un proceso de mantenimiento que implicará cierres en algunas estaciones Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Cómo mantenerse informado sobre los cierres y cambios de ruta en el metro de Nueva York

Si los usuarios desean obtener la información más reciente sobre las modificaciones en el servicio del metro, pueden consultar directamente la página web de la MTA, donde se actualizarán los mapas. Otras opciones para mantenerse al tanto son:

mta.info : para obtener información en tiempo real sobre llegadas y cambios de servicio para cada línea o ruta del sistema MTA. Los usuarios pueden consultar el estado actual de los trenes y los próximos cambios de servicio programados.

: para obtener información en tiempo real sobre llegadas y cambios de servicio para cada línea o ruta del Los usuarios pueden consultar el estado actual de los trenes y los próximos cambios de servicio programados. Aplicación MTA: los usuarios pueden consultar en tiempo real los horarios de llegada de trenes, autobuses y ferrocarriles, y comunicarse con el equipo de atención al cliente.

los usuarios pueden consultar en tiempo real los horarios de llegada de trenes, autobuses y ferrocarriles, y comunicarse con el equipo de atención al cliente. Alertas por correo electrónico y SMS: los usuarios pueden registrarse para recibir alertas personalizadas con base en sus trayectos y horarios de viaje. También pueden suscribirse a los boletines informativos de la MTA, como The Weekender, que cubre los principales cambios de servicio previstos para el fin de semana.

Por qué el metro de Nueva York modifica su servicio durante los fines de semana

Debido a que el metro de Nueva York es uno de los sistemas más antiguos y grandes del mundo, la MTA señaló que es necesario modernizar su infraestructura. En ese sentido, se reemplazarán las vías ubicadas al norte de Chambers St., un área clave para el servicio de las líneas 1, 2 y 3.

El metro de Nueva York es uno de los más antiguos del mundo Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Según la MTA, las obras incluyen la sustitución de tramos de vías llamados desvíos que permiten el cambio entre las vías locales y las vías exprés. Además, se aprovecharán las suspensiones de servicio para realizar otras tareas de mantenimiento estructural, inspecciones y reparaciones eléctricas y mecánicas.

Al respecto, el presidente de NYC Transit, Demetrius Crichlow, agradeció la paciencia de los pasajeros mientras se realizan las actualizaciones necesarias y aseguró que el reemplazo reducirá las demoras, mejorará la confiabilidad del servicio y brindará un viaje más fluido.