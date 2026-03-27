Nueva York estrena app del MTA: cómo cambia el transporte

La red de transporte de Nueva York sumó una nueva herramienta digital para quienes usan metro y autobús todos los días. La aplicación oficial de la MTA fue relanzada con funciones orientadas a centralizar en un solo lugar la información de viaje, los cambios de servicio y la asistencia al pasajero.

Qué ofrece la nueva app del MTA en Nueva York

El lanzamiento fue presentado por la gobernadora Kathy Hochul como parte de una actualización del sistema de movilidad urbana. La nueva plataforma apunta a que residentes y visitantes puedan consultar recorridos, tiempos de llegada y conexiones sin depender de varias apps al mismo tiempo.

Nueva aplicación de la MTA diseñada para optimizar los traslados en autobús y metro dentro de la ciudad de Nueva York

“Estamos mejorando significativamente la experiencia de viaje de millones de neoyorquinos en cada etapa de su trayecto”, informó Hochul en un comunicado. “Ahora, los usuarios del metro y los autobuses también podrán disfrutar de la misma experiencia digital de primer nivel al navegar por nuestro sistema de transporte", aseguró.

Los cambios principales y las nuevas funciones son:

Seguimiento preciso : los usuarios ahora pueden ver la posición en tiempo real de trenes y autobuses, junto con estimaciones de llegada precisas para todos sus destinos futuros.

: los usuarios ahora pueden ver la de trenes y autobuses, junto con estimaciones de llegada precisas para todos sus destinos futuros. Planificación integral : permite planificar viajes de principio a fin al incluir información sobre transbordos en vivo (metro a metro, metro a autobús y viceversa).

: permite planificar viajes de principio a fin al incluir información sobre transbordos en vivo (metro a metro, metro a autobús y viceversa). Rutas alternativas: la app facilitará la toma de decisiones informadas al permitir buscar rápidamente rutas alternativas si ocurre un cambio en el servicio.

La aplicación también pone un fuerte énfasis en la inclusión con características como:

Modo de accesibilidad : una versión del mapa del subte que destaca las estaciones accesibles .

: una versión del mapa del subte que destaca las . Estado de infraestructura : acceso más sencillo al estado de funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas .

: acceso más sencillo al estado de funcionamiento de . Compatibilidad técnica: soporte para lectores de pantalla y escalado de fuentes para personas con discapacidad visual.

Atención al cliente y funciones adicionales

Soporte 24/7 : incluye un chat en vivo con agentes de servicio al cliente disponibles las 24 horas para resolver dudas sobre el metro, autobuses, el sistema OMNY y tarifas.

: incluye un chat en vivo con agentes de servicio al cliente disponibles las 24 horas para resolver dudas sobre el metro, autobuses, el sistema OMNY y tarifas. Cambios de servicio planificados : los usuarios pueden consultar cambios futuros (esta noche, mañana o el fin de semana) para planificar sus viajes con antelación.

: los usuarios pueden consultar cambios futuros (esta noche, mañana o el fin de semana) para planificar sus viajes con antelación. Objetos perdidos: enlace directo para presentar reclamos por propiedad perdida en el sistema.

La aplicación está disponible para iPhone y Android, y puede utilizarse en inglés y español. También mantiene funciones que ya eran habituales entre los usuarios, como guardar líneas, rutas y paradas frecuentes para acceder más rápido a la información.

Esta herramienta gratuita busca transformar la experiencia del pasajero al proporcionar una navegación más intuitiva, rápida y transparente por toda la red de tránsito Imagen compuesta

Cómo cambia el uso del metro con la nueva aplicación

En el caso del subte, la plataforma suma una lectura más detallada de las estaciones, especialmente en nodos donde convergen varias líneas o existen distintos niveles de circulación. El objetivo es que la orientación dentro de la red sea más directa.

Entre las mejoras específicas para el subte se encuentran:

Orientación en estaciones : se mejoró la señalización digital para la navegación dentro de las estaciones y los transbordos.

: se mejoró la señalización digital para la navegación dentro de las estaciones y los transbordos. Marcadores de plataforma : la aplicación ahora incluye indicadores que muestran a los pasajeros dónde pararse en la plataforma para abordar o salir de los vagones de manera más eficiente.

: la aplicación ahora incluye indicadores que muestran a los pasajeros para abordar o salir de los vagones de manera más eficiente. Alertas de servicio: iconografía mejorada para alertas de servicio e información específica sobre cambios que afectan a líneas individuales en estaciones determinadas.

Esta herramienta busca ofrecer una experiencia más fluida y eficiente para los usuarios de autobuses y metro Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Qué mejoras incorpora para los usuarios de autobús

Para quienes viajan en autobús, la app ofrece:

Visualización de rutas : ofrece vistas a nivel de viaje para las rutas favoritas y marcadores de ubicación de colectivos en tiempo real.

: ofrece vistas a nivel de viaje para las rutas favoritas y marcadores de ubicación de colectivos en tiempo real. Información de paradas: tiempos de llegada para todas las rutas que pasan por una parada específica e iconografía de paradas mejorada para facilitar la navegación.

Otra novedad es la mejora en la visualización de paradas y recorridos, con íconos más claros para identificar trayectos y combinaciones con el metro.

Entre las próximas actualizaciones previstas figura la integración del historial de viajes y la administración de la cuenta OMNY. Con eso, la nueva app del MTA busca convertirse en el punto principal de acceso para usar el transporte público en Nueva York.