Multas de hasta US$12.500: Hochul firma una nueva ley en Nueva York que impacta en propietarios

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una nueva ley estatal diseñada para intensificar la supervisión de las torres de enfriamiento en la ciudad. Las normas establecen sanciones por infracciones que van desde los 2500 hasta los 12.500 dólares, en tanto la aprobación de la medida se dio como respuesta a recientes brotes de legionelosis y a las preocupaciones de salud pública vinculadas con las torres de enfriamiento.

La nueva ley firmada por Hochul en Nueva York que establece multas para propietarios de hasta US$12.500

La Oficina de la Gobernadora compartió un comunicado a principios de agosto en el que informó sobre la promulgación de una nueva ley que exige a los propietarios y operadores de torres de refrigeración certificar que sus edificaciones han sido inspeccionadas, probadas, limpiadas y desinfectadas de conformidad con el Código Administrativo.

La legislación firmada por Hochul en Nueva York establece multas de hasta US$12.500 para propietarios de torres de enfriamiento que infrinjan las normas Freepik

La legislación (S08472-A/A09058A) también establece plazos para que los propietarios de edificios notifiquen al Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (NYC DOB, por sus siglas en inglés) y tomen medidas para remediar cualquier riesgo para la salud pública en las torres.

De este modo, exigirá certificaciones bianuales que se realizarán en enero y julio de cada año o en las fechas que especifique el NYC DOB.

“Proteger la salud y la seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad”, declaró la gobernadora en primer lugar. “Los recientes brotes de legionelosis ponen de manifiesto la urgencia de los requisitos de certificación, y esperamos colaborar con la ciudad para garantizar que los neoyorquinos estén protegidos contra estas amenazas para la salud pública”, concluyó.

Las sanciones de hasta US$12.500 que establece la ley firmada por Hochul

La nueva disposición aclara que el propietario del edificio debe tomar medidas para corregir las deficiencias de mantenimiento lo antes posible, sin exceder las 48 horas. A su vez, debe notificar al NYC DOB y corregir los niveles de microbios que representen una grave amenaza para la salud lo antes posible, sin exceder las 24 horas.

Para garantizar su aplicación, la medida aumenta las multas civiles para los propietarios de edificios que incumplan las normas dispuestas:

US$2500 por la primera infracción

por la primera infracción US$7000 por una segunda infracción o infracciones subsiguientes

por una segunda infracción o infracciones subsiguientes Hasta US$12.500 en casos donde la infracción resulte en una fatalidad o lesiones graves

“La ciudad de Nueva York cuenta con la normativa más estricta del país en materia de torres de refrigeración, que exige inspecciones, mantenimiento y pruebas periódicas para evitar la propagación de la bacteria Legionella. Cada año, imponemos multas de cientos de miles de dólares a los propietarios y agradecemos cualquier oportunidad para reforzar aún más estas medidas de protección”, expresó al respecto el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El contexto de la nueva ley firmada por Hochul en Nueva York

La medida legislativa fue promulgada en medio de recientes brotes de enfermedad del legionario en Nueva York, que pusieron de manifiesto la urgencia de endurecer los requisitos de certificación. La senadora estatal Cordell Cleare redactó este proyecto de ley hace un año, durante el brote detectado en Harlem.

El brote de legionosis en Nueva York provocó la firma de la nueva ley que busca prevenir la propagación de la enfermedad Freepik

La enfermedad del legionario es un tipo grave de neumonía y se contrae principalmente al inhalar pequeñas gotas de agua o niebla que contienen la bacteria Legionella. Por lo general, no se transmite de persona a persona. Según el portal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los síntomas son los siguientes:

Tos

Fiebre

Dolores de cabeza

Dolores musculares

Dificultad para respirar

Las autoridades indican que también pueden presentarse otros síntomas, como confusión, diarrea o náuseas.