Hochul ordenó una inspección inmediata a los vendedores de armas en Nueva York: “Trump cede ante el lobby”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció nuevas medidas para reforzar el control sobre la venta y circulación de armas de fuego ante las modificaciones regulatorias impulsadas a nivel federal por el presidente Donald Trump. El paquete contempla inspecciones a comercios relacionados con dispositivos utilizados en delitos, mayor coordinación con otros estados y cambios legislativos.

Las medidas federales sobre armas que impulsaron los cambios de Hochul

El anuncio se produjo después de que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) comunicara modificaciones en más de 30 disposiciones federales.

Según expresó la administración estatal en un comunicado, algunos de esos cambios reducirían los controles aplicados a los vendedores y facilitarían determinadas operaciones de compra y venta.

El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que los cambios buscan que las regulaciones estén en consonancia con los precedentes de la Corte Suprema.

“Durante demasiado tiempo, las medidas se redactaron sin comprender realmente cómo operan las empresas de armas de fuego, cómo los propietarios legales manejan sus dispositivos o qué es lo que realmente mejora la seguridad pública”, señaló, según reprodujo Associated Press.

Las medidas federales se describieron como el paquete de reforma regulatoria más completo en la historia de la ATF.

Entre los cambios destacó la propuesta de derogar una norma de 2024 que obligaba a miles de vendedores a realizar verificaciones de antecedentes en ferias o lugares fuera de establecimientos físicos.

Hochul cuestionó la orientación de las nuevas normas y sostuvo que Nueva York deberá utilizar sus propias herramientas legales para mantener los controles que establece la legislación estatal.

“Una y otra vez, vemos cómo la administración Trump cede ante el lobby de las armas, y estas derogaciones son otra concesión que tendrá efectos devastadores y peligrosos”, afirmó la gobernadora al presentar las medidas.

Nueva York priorizará las inspecciones a vendedores de armas

Entre las decisiones inmediatas figura una orden para que la Policía Estatal de Nueva York (NYSP, por sus siglas en inglés) priorice las inspecciones presenciales a los vendedores que hayan sido identificados como fuente de armas utilizadas en delitos.

La fuerza trabajará junto con la Fiscalía General cuando existan antecedentes reiterados que permitan iniciar acciones contra determinados distribuidores.

El Estado también pondrá en marcha una campaña destinada a recordar a los comerciantes que las normas de Nueva York continúan vigentes aunque determinadas disposiciones federales sean eliminadas.

La iniciativa estará coordinada por la División de Servicios de Justicia Penal y la NYSP e incluirá comunicaciones dirigidas a vendedores y funcionarios encargados de otorgar licencias.

El plan de Nueva York incluye inspecciones prioritarias a vendedores vinculados con crímenes y la expansión de un grupo de trabajo dedicado a combatir el tráfico de armamento ilegal John Locher - AP

Otra parte del plan apunta al Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales, creado en 2022. Hochul dispuso ampliar su actividad para que las autoridades intercambien información.

“Mientras el gobierno federal allana el camino para el aumento del tráfico de armas de fuego y las pone en manos de quienes no deberían tenerlas, el estado de Nueva York está tomando medidas para contrarrestar sus esfuerzos”, indicó Hochul.

Qué estados integran el grupo contra el tráfico de armas que mencionó Hochul

El grupo reúne organismos policiales de Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island y Vermont.

La intención es coordinar investigaciones y compartir datos sobre el traslado de estos objetos entre jurisdicciones.

Kathy Hochul busca implementar una legislación para evitar transacciones en línea que faciliten el acceso a armas para individuos peligrosos Facebook Kathy Hochul / Freepik

La administración estatal también señaló que Hochul trabajó con otros 11 estados para interceptar armamento a lo largo del corredor de la Interestatal 95. La estrategia busca reforzar la cooperación entre organismos.

El gobierno de Nueva York sostuvo que el fortalecimiento de los controles estatales resulta necesario porque las inspecciones y medidas contra los vendedores con licencia dependen en gran medida de la supervisión federal. Por ese motivo, la reducción de controles de la ATF lleva al estado a tomar una postura más estricta.

Hochul impulsa una ley para prohibir la venta de armas por internet

Además de las medidas administrativas, la gobernadora anunció que presentará un proyecto durante la próxima sesión legislativa para exigir que las operaciones de venta de armas de fuego se concreten presencialmente.

La propuesta modificaría el código penal estatal y establecería un requisito similar al que ya rige para la compra de municiones.

El objetivo es impedir que una eventual flexibilización de las reglas federales permita realizar determinadas operaciones de manera completamente remota. La iniciativa todavía deberá superar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.