Ya es oficial: la ley que entra en vigor el 5 de agosto y que permitirá la eutanasia de pacientes en Nueva York

La Ley de Asistencia Médica para Morir (Medical Aid in Dying Act) entrará oficialmente en vigor en Nueva York el próximo 5 de agosto. A partir de esa fecha, determinados pacientes con enfermedades terminales podrán solicitar asistencia médica para poner fin a su vida, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la legislación estatal.

Quiénes podrán acceder a la asistencia médica de eutanasia en Nueva York

Según informó el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (Nysdoh, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado oficial , la ley fue promulgada por la gobernadora Kathy Hochul el 6 de febrero de 2026.

a través de un , la ley fue promulgada por la gobernadora el 6 de febrero de 2026. Su entrada en vigor fue fijada 180 días después para permitir la elaboración de reglamentos, formularios y protocolos necesarios para su implementación.

Podrán acceder al procedimiento únicamente quienes:

Sean mayores de 18 años.

Sean residentes del estado de Nueva York .

. Padezcan una enfermedad terminal.

Tengan una expectativa de vida inferior a seis meses.

Conserven plena capacidad para tomar decisiones médicas.

Se administren por sí mismos el medicamento prescrito.

La normativa establece que la decisión deberá ser voluntaria e informada. También dispone que ninguna otra persona podrá administrar la medicación.

Qué requisitos establece la nueva ley en Nueva York

El Nysdoh indicó que el procedimiento incorpora distintas medidas de control. Entre ellas se incluyen:

Una solicitud verbal que deberá registrarse en audio o video.

Una solicitud escrita firmada por el paciente y dos testigos.

Una evaluación obligatoria realizada por un psicólogo o un psiquiatra.

La confirmación de dos médicos de que la persona reúne las condiciones previstas por la ley.

Un período mínimo de espera de cinco días entre la prescripción y la entrega del medicamento.

La obligación del profesional tratante de informar todas las alternativas disponibles, incluidos los cuidados paliativos y los servicios de hospicio.

Además, ninguna persona que pueda obtener un beneficio económico por el fallecimiento del paciente podrá actuar como testigo o intérprete durante el proceso.

La nueva normativa incorporará una opción bajo un procedimiento regulado y estrictos controles establecidos por Nueva York iStock

La participación será voluntaria para médicos y hospitales

La ley dispone que médicos, farmacéuticos, hospitales y otros profesionales sanitarios no estarán obligados a intervenir en este tipo de procedimientos.

Quienes decidan no participar por razones éticas, religiosas o profesionales no podrán recibir sanciones por esa decisión. En esos casos, deberán facilitar la derivación correspondiente, conforme a lo previsto por la normativa.

El Departamento de Salud también estableció requisitos de documentación y registro para los profesionales que participen del procedimiento.

La medida en Nueva York será voluntaria para médicos y hospitales Freepik

Cada caso deberá ser informado al organismo, que realizará el seguimiento correspondiente y elaborará reportes sobre la aplicación de la ley. Además, se publicaron guías y formularios destinados a pacientes, familiares y personal sanitario.

Nueva York se suma a otros estados con esta legislación

Con la entrada en vigor de la norma, Nueva York se convertirá en el 13.º estado -y la 14.ª jurisdicción, si se incluye el Distrito de Columbia- en autorizar la asistencia médica para morir en Estados Unidos.

La legislación comenzará a aplicarse oficialmente el 5 de agosto, una vez concluido el período previsto para la implementación administrativa y la publicación de los protocolos correspondientes por parte del Nydoh.