Buenas noticias en Nueva Jersey: los trenes al Mundial 2026 costarán US$98, sin dinero de los contribuyentes

A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los estados de Nueva Jersey y Nueva York revelaron sus planes de transporte. En medio de las críticas por los elevados costos iniciales para viajar hasta el MetLife Stadium, las autoridades comunicaron que los boletos de ida y vuelta de NJ Transit para asistir a los partidos bajarán a US$98.

Mikie Sherrill confirmó rebajas en NJ Transit para viajar al Mundial 2026

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, confirmó la rebaja a través de una publicación en X, donde celebró que los tickets ferroviarios para el Mundial tengan ahora un valor menor al previsto originalmente.

Mikie Sherrill anunció la rebaja de los boletos de trenes X de Mikie Sherrill

En su mensaje, explicó que el nuevo precio de US$98 se logró “sin dinero de los contribuyentes de Nueva Jersey” y agradeció el apoyo de varias compañías privadas que colaboraron para financiar el recorte.

Entre las empresas mencionadas por Sherrill aparecen DoorDash, Audible, FanDuel, DraftKings, PSE&G, South Jersey Industries y American Water. Según expresó la mandataria, estos acuerdos con empresas privadas permitieron disminuir el costo para los aficionados mientras el estado se prepara para recibir visitantes de todo el mundo.

Sherrill sostuvo además que Nueva Jersey está “emocionada de albergar un evento de clase mundial este verano y mostrar el estado en el escenario global”.

Por qué NJ Transit bajó las tarifas ferroviarias para los partidos de la FIFA 2026

De acuerdo con la información publicada por CBS News, el valor original del boleto ida y vuelta de NJ Transit para los días de partido había sido fijado en US$150. Esa cifra provocó críticas inmediatas de líderes locales y usuarios habituales del sistema ferroviario, especialmente porque el recorrido de aproximadamente 18 millas (29 kilómetros) suele costar apenas US$12,90 en condiciones normales.

Dan prioridad a fanáticos que compraron boletos para el Mundial 2026 para obtener su visa

La cadena CBS News recordó que, antes de llegar al nuevo monto de US$98, las autoridades ya habían anunciado una primera rebaja hasta US$105 la semana pasada. Sin embargo, la presión pública continuó y el gobierno estatal finalmente logró reducir todavía más el precio.

La cobertura de CBS también destacó que el objetivo principal de las autoridades es manejar el enorme volumen de personas que llegarán a la región durante el Mundial. El torneo atraerá a visitantes internacionales y a miles de aficionados que se moverán constantemente entre Nueva York y Nueva Jersey.

Cómo funcionará el operativo de transporte hacia el MetLife Stadium durante el Mundial 2026

Según NJ Transit, el estadio MetLife —que durante el torneo será identificado temporalmente como NYNJ Stadium— albergará ocho partidos del Mundial 2026. Los encuentros están programados para los días:

13 de junio

16 de junio

22 de junio

25 de junio

27 de junio

30 de junio

5 de julio

19 de julio

La empresa de transporte advirtió que habrá una demanda “sin precedentes” en todo el sistema ferroviario, de autobuses y trenes ligeros. Incluso en jornadas sin partidos, se espera una afluencia mucho mayor a la habitual.

NJ Transit recomendó expresamente a los pasajeros evitar viajar durante los días de encuentro, salvo que sea imprescindible. Además, sugirió trabajar desde casa cuando sea posible y planificar los traslados con mucha anticipación para minimizar interrupciones en los desplazamientos diarios.

Cuatro horas antes de cada partido, el acceso a determinados trenes quedará reservado únicamente para quienes posean entradas Seth Wenig - AP

Qué cambios aplicará NJ Transit en Nueva York y Nueva Jersey durante la Copa Mundial 2026

La compañía detalló que implementará ajustes especiales en varias líneas ferroviarias para controlar las multitudes antes y después de cada encuentro. Uno de los cambios más importantes afectará el acceso a Penn Station New York y Secaucus Junction.

Durante las cuatro horas previas al inicio de cada partido, el acceso a determinados trenes quedará reservado únicamente para quienes posean entradas del Mundial. La medida busca evitar colapsos en las estaciones más transitadas.

NJ Transit explicó que las líneas Northeast Corridor, North Jersey Coast y Raritan Valley mantendrán sus recorridos normales durante el partido, aunque después de los encuentros algunos trenes terminarán sus trayectos en Newark Penn Station en lugar de continuar hasta Nueva York.

En paralelo, los pasajeros que no asistan a los partidos podrán utilizar el sistema PATH mediante acuerdos de “cross-honoring”, que permitirán reconocer los tickets ferroviarios en rutas alternativas hacia Manhattan o Hoboken.