Mamdani anuncia nuevos cambios en el transporte masivo de Nueva York durante los días del Mundial FIFA 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un plan para agilizar el transporte para Midtown Manhattan durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La estrategia contempla la creación temporal de corredores exclusivos para autobuses en la calle 42, además de carriles específicos para el transporte de fanáticos sobre la Quinta y la Sexta avenida.

Cambios en el transporte de Nueva York y alerta de congestión en cada día de partido

La administración municipal coordina estas medidas junto al Comité Anfitrión NYNJ, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), NJ TRANSIT y la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Mamdani hizo nuevos anuncios sobre los preparativos de Nueva York por el Mundial 2026 Archivo / FIFA

El objetivo central consiste en facilitar el traslado de los aficionados hacia los estadios mientras minimiza los inconvenientes para los residentes locales.

Mamdani declaró cada jornada de partido como un “día de alerta por congestión”, una medida diseñada para desincentivar el uso de vehículos particulares y promover el transporte público. Asimismo, el plan incluye restricciones para las entregas de camiones en Midtown durante los horarios de alta actividad en torno a los encuentros deportivos.

“Nueva York está lista para recibir la Copa del Mundo en nuestro patio trasero”, dijo el alcalde Mamdani tras el anuncio. El funcionario subrayó que la responsabilidad principal es asegurar que los neoyorquinos circulen con comodidad, accesibilidad y sin perturbaciones innecesarias, independientemente de si se desplazan al estadio, a un parque o a su lugar de trabajo.

Estadio de la final del Mundial 2026. MetLife Stadium, en Nueva Jersey

El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Mike Flynn, dijo: “Cambiar los horarios de entrega en Midtown y crear espacio dedicado para los autobuses lanzadera ayudará a minimizar las interrupciones para los neoyorquinos”. Flynn instó a la población a utilizar el transporte masivo para llegar a las zonas de visualización pública.

En la misma línea, el director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, destacó la eficiencia de la red ferroviaria local frente al incremento de personas en la ciudad. “Los neoyorquinos y turistas inteligentes saben que existe solo una forma rápida y confiable para vencer el tráfico y experimentar la ciudad: tomar el tren”, puntualizó Lieber.

Recomendaciones en Nueva York durante los días de partidos del Mundial FIFA 2026

La ciudad de Nueva York recomienda a los ciudadanos:

Planificar sus traslados con antelación, ante la previsión de alteraciones en las rutas de autobuses y cierres de calles cerca de la terminal Penn Station.

Caminar, usar bicicletas o emplear el servicio de subterráneos.

Para mantenerse informados sobre alertas de tráfico y cambios en tiempo real, los habitantes pueden registrarse en el sistema de emergencias enviando un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al 692-692 o consultar el sitio oficial del Comité Anfitrión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.