Más de 5000 hogares de Nueva York con adultos mayores o personas con discapacidad podrán dejar de pagar aumentos de alquiler. La administración del alcalde Zohran Mamdani y el Concejo Municipal elevaron de US$50.000 a US$75.000 anuales el ingreso máximo por hogar para acceder al Programa de Congelamiento de Alquileres de la ciudad, según anunció la alcaldía el 25 de noviembre.

Nueva York sube a US$75.000 el tope de ingresos de su programa de congelamiento de alquileres

El programa, que administra el Departamento de Finanzas (DOF, por sus siglas en inglés), reúne dos beneficios: la Exención de Aumento de Alquiler para Personas Mayores (SCRIE) y la Exención de Aumento de Alquiler por Discapacidad (DRIE). Ambos fijan el alquiler del inquilino en un monto congelado y el propietario recibe un crédito en el impuesto inmobiliario por la diferencia entre la renta real y la congelada.

La alcaldía estima que la ampliación del programa de congelamiento de alquileres beneficia a más de 5000 hogares con adultos mayores o personas con discapacidad Imagen ilustrativa generada con IA

La ampliación surge de la Introducción 978-B, aprobada por el Concejo Municipal, y llega después de que el presupuesto estatal de Nueva York para el año fiscal 2027 elevara el límite de ingresos a nivel estatal.

“Los neoyorquinos que ayudaron a construir nuestros barrios no deberían quedar excluidos de ellos por los precios”, afirmó Mamdani en el comunicado oficial.

Quiénes pueden pedir la congelamiento del alquiler

Para SCRIE, el solicitante debe tener 62 años o más, un ingreso anual del hogar de hasta US$75.000, destinar más de un tercio del ingreso mensual al alquiler, vivir en un departamento regulado elegible y figurar en el contrato.

La administración del alcalde Zohran Mamdani y el Concejo Municipal elevaron a US$75.000 anuales el ingreso máximo por hogar para acceder al Programa de Congelamiento de Alquileres de la ciudad Fotomontaje realizado con IA ( nyc.gov)

Para DRIE, debe tener 18 años o más, recibir beneficios por discapacidad que califiquen y cumplir los mismos requisitos de ingresos, proporción del alquiler y vivienda.

Las viviendas elegibles son los departamentos de renta estabilizada y de renta controlada, y algunas unidades de los programas Mitchell-Lama y de las cooperativas Housing Development Fund Corporation (HDFC).

Cómo hacer la solicitud de congelamiento de alquiler en Nueva York

La información, la verificación de requisitos y los formularios están en el sitio nyc.gov/rentfreeze y también en español. También se puede llamar al 311, acudir a un centro de atención del DOF o pedir ayuda a una organización comunitaria participante. El comunicado no precisó desde qué fecha rige el nuevo límite.

Entre los requisitos, el solicitante debe tener 62 años o más, un ingreso anual del hogar de hasta US$75.000, destinar más de un tercio del ingreso mensual al alquiler, vivir en un departamento regulado elegible y figurar en el contrato Imagen creada con IA

El anuncio incluyó a la comisionada de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la alcaldía (MOIA, por ssus siglas en inglés), Faiza N. Ali: “Todos los neoyorquinos merecen vivir en una ciudad que puedan pagar”, dijo. La ciudad ofrece además una guía de preguntas frecuentes del programa en español.

“No se puede envejecer en el propio hogar sin un lugar donde vivir”, señaló Lisa Scott-McKenzie, comisionada del Departamento para Adultos Mayores de la ciudad (NYC Aging). La concejala Farah Louis, autora del proyecto, sostuvo: “Ningún neoyorquino debería verse obligado a elegir entre pagar el alquiler y poder comprar alimentos o medicamentos”.

“Presenté este proyecto porque nuestros adultos mayores y los neoyorquinos con discapacidad merecen envejecer en su hogar con dignidad”, explicó Louis. La comisionada del Departamento de Servicios Sociales, Erin Dalton, agregó: “Mantener a los neoyorquinos con una vivienda estable es la mejor manera de prevenir la falta de vivienda, y esta ampliación hace exactamente eso”.

Nueva York: un beneficio distinto del congelamiento general

La medida no debe confundirse con la decisión que tomó en junio la Junta de Pautas de Alquiler (RGB, por sus siglas en inglés) de congelar los aumentos para las renovaciones de contratos de cerca de un millón de departamentos de renta estabilizada, una promesa de campaña de Mamdani. Ese congelamiento rige para las renovaciones de uno y dos años. SCRIE y DRIE, en cambio, mantienen fijo el alquiler de cada beneficiario mientras siga cumpliendo los requisitos y renueve su inscripción.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.