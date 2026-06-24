Noticias del DMV en Nueva York: la nueva placa conmemorativa que los conductores pueden usar en 2026

Los conductores de Nueva York ya pueden solicitar una nueva placa conmemorativa creada para celebrar los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El distintivo fue lanzado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y estará disponible durante 2026 para vehículos de pasajeros registrados en el estado.

Cómo es la nueva placa conmemorativa del DMV de Nueva York

Según informó el DMV en su sitio web, el diseño fue presentado oficialmente el 16 de junio durante un evento realizado en Peebles Island State Park, cerca de Albany. La identificación incluye la imagen del mapa de EE.UU., varias estrellas y la inscripción “United States of America 250”.

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas en todo el país norteamericano por el aniversario número 250 de la independencia estadounidense, cuya celebración principal tendrá lugar el 4 de julio.

La conmemoración, conocida como America 250, impulsó la organización de eventos, exposiciones y actividades educativas en distintos estados. Nueva York forma parte de ese programa nacional y presentó esta identificación vehicular como una de las iniciativas destinadas a destacar la efeméride.

El comisionado interino del DMV, Christian Jackstadt, afirmó que el nuevo diseño ofrece a los residentes una forma de reconocer la historia y los valores que marcaron el nacimiento del país.

Los propietarios también pueden solicitar una combinación personalizada de letras y números, siempre que cumpla con las normas establecidas por la agencia estatal.

Cuánto cuesta solicitar la nueva placa especial de Nueva York

Según el DMV, el valor varía según el tipo de registro elegido:

US$60 por la emisión inicial con numeración asignada por el DMV.

por la emisión inicial con numeración asignada por el DMV. US$31,25 por la renovación anual.

por la renovación anual. US$91,25 por una versión personalizada.

por una versión personalizada. US$62,50 por cada renovación anual de una versión personalizada.

La nueva placa conmemorativa en Nueva York por la independencia de Estados Unidos DMV

Estos montos corresponden únicamente al distintivo conmemorativo y se suman a los costos habituales asociados al registro del vehículo.

Cómo solicitar la placa del DMV en Nueva York

Los interesados pueden realizar el trámite a través del sitio web del DMV, por teléfono, por correo postal o en cualquiera de las oficinas de la agencia distribuidas en el estado.

El Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York habilitó la nueva placa especial Google Maps/Hikmat Khan

Para completar la gestión en línea, es necesario contar con un registro válido de Nueva York que no expire dentro de los próximos 60 días. También se requiere que la dirección del propietario esté actualizada y una tarjeta de crédito o débito aceptada por el organismo.

Una vez aprobada la solicitud, la documentación actualizada suele enviarse dentro de los diez días siguientes al procesamiento. La entrega física puede demorar hasta seis semanas.

El DMV también confirmó la disponibilidad de una variante con el Símbolo Universal de Acceso, destinada a personas que cumplen los requisitos establecidos por la legislación estatal. En estos casos, la gestión debe realizarse directamente ante la Unidad de Placas Personalizadas del organismo.

La agencia recomienda destruir las identificaciones reemplazadas una vez recibidas las nuevas para evitar usos indebidos. Más allá de esto, las autoridades aclararon que no es necesario devolver las placas viejas después de completar el trámite.