Nueva York actualiza los tiempos para recuperar una licencia revocada: qué solicitudes revisa el DMV

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) actualizó los tiempos de revisión para las personas que buscan recuperar una licencia de conducir revocada. Según la información vigente, las solicitudes por correo se procesan de acuerdo con el tipo de expediente y la cantidad de condenas relacionadas con alcohol en el historial del conductor.

Fechas de revisión y estado de las solicitudes en Nueva York

La revisión está a cargo de la Unidad de Mejora del Conductor (DIU, por sus siglas en inglés), que evalúa los casos antes de que una persona pueda solicitar una nueva licencia o restaurar su privilegio de conducir en el estado.

Una revocación implica la cancelación del permiso de conducir, así como la necesidad de solicitar una nueva licencia una vez cumplido el plazo de la sanción. Según la última actualización oficial, la DIU revisa las solicitudes regulares recibidas por correo hasta el 26 de mayo para conductores con menos de tres condenas relacionadas con alcohol. En los casos de tres o más condenas, procesa expedientes recibidos hasta el 1° de junio de 2026.

Requisitos previos al inicio del trámite en el DMV de Nueva York

Antes de presentar la solicitud de restauración, la persona debe cumplir el período de revocación. Además, las condenas por infracciones de tránsito u otros incidentes en el historial del conductor pueden provocar la denegación o el retraso en la aprobación.

Para quienes tengan dos o más condenas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas en un período de 25 años, el DMV exige una evaluación o tratamiento dentro del año posterior a la revisión final.

Para solicitar la restauración del permiso de manejo, es necesario haber cumplido con el tiempo establecido de revocación Freepik

El organismo también requiere el pago de todas las deudas pendientes antes de solicitar un nuevo permiso de conducir. Esto incluye la tasa de terminación de la suspensión, la penalidad civil y la Evaluación de Responsabilidad del Conductor (DRA, por sus siglas en inglés).

En los casos de suspensión por falta de pago de la manutención de hijos, el interesado debe comunicarse con la unidad de recaudación de su zona para saldar la deuda y obtener el levantamiento de la sanción.

Del mismo modo, quienes adeuden impuestos estatales deben contactar al Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York para regularizar su situación lo antes posible.

Procedimientos para la solicitud de restauración de la licencia en Nueva York

El solicitante cuenta con dos opciones para pedir la restauración: por internet o por correo. El sistema en línea determina automáticamente si la persona es elegible y, en caso de aprobación, puede emitir la autorización de inmediato. La licencia física, sin embargo, solo se obtiene después de completar los pasos indicados por el DMV.

No todos pueden utilizar esta vía. Quedan excluidas las personas que no tienen una identificación previa del estado, quienes reprobaron un examen de manejo, los titulares de licencias comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) y quienes sufrieron una revocación por accidentes que provocaron una muerte o por infracciones de la Ley Penal.

Los conductores que provocaron una muerte en un incidente de tráfico no podrán optar a este servicio del DMV Facebook New York State Department of Motor Vehicles

El trámite por correo tiene un tiempo de procesamiento de hasta 12 semanas por parte de la DIU. El conductor puede enviar el formulario de solicitud de permiso (MV-44) hasta 30 días antes de que finalice el periodo de la sanción.

Todas las solicitudes presentadas por esta vía requieren el pago de una tasa de 100 dólares, que debe abonarse mediante cheque o giro postal a nombre del Comisionado de Vehículos Motorizados.

Consecuencias de la aprobación y medidas de control

Una vez que la persona recibe la aprobación por correo electrónico o carta, debe acudir a una oficina de emisión de licencias para obtener el documento físico. Hasta que el DMV entregue la nueva licencia, el conductor no tiene permiso para circular.

El proceso de calificación puede incluir exámenes de visión, pruebas escritas o un examen práctico de manejo. En algunos casos, el paquete de aprobación de la DIU incluye instrucciones específicas sobre restricciones para conductores con antecedentes y el uso del Dispositivo de Bloqueo de Encendido (IID, por sus siglas en inglés).

Para finalizar el proceso, la persona debe presentar el aviso de aprobación, el formulario MV-44, la confirmación de instalación del IID, la tarjeta de seguridad social y los documentos de identidad.