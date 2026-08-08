Noticias del ICE en Nueva York: el mapa de reportes de redadas migratorias que se cuadruplica en algunas zonas

Los registros sobre la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mostraron un aumento en distintos puntos del estado de Nueva York durante los últimos meses. De acuerdo con organizaciones comunitarias, varias regiones registraron una mayor cantidad de reportes relacionados con operativos migratorios y detenciones.

Las zonas que registraron un incremento de redadas del ICE

Según una publicación en Instagram de Hands Off NYC, una coalición de defensa de los derechos civiles, en la ciudad de Nueva York se observó una mayor actividad del ICE. Sus redes de monitoreo comunitario indicaron que las notificaciones verificadas sobre presencia de agentes federales durante julio duplicaron las registradas en junio, mientras continuaban los operativos en distintos barrios.

Se registró un aumento significativo en la actividad de ICE Instagram @handsoffnyc

Uno de los mayores incrementos se produjo en la región del Distrito Capital, integrada por Albany, Schenectady y Troy, indicó Gothamist, En ese sector, los reportes confirmados pasaron de ocho durante junio a 33 en julio, lo que representó un crecimiento de más de cuatro veces en un solo mes.

“Esta es una estrategia demasiado agresiva que va mucho más allá del propósito de la ley”, dijo el congresista demócrata Paul Tonko sobre las políticas migratorias de la administración Trump. “Está causando estragos en la comunidad y mucho dolor y sufrimiento a las personas”, aseguró.

Mapa de avistamientos de ICE en East Elmhurst Instagram @handsoffnyc

La estrategia federal detrás del aumento de operativos del ICE

El incremento de la actividad forma parte de una política federal conocida como “flood the zone”, una estrategia basada en el despliegue de más agentes y equipos especializados en estados que mantienen restricciones a la cooperación con las autoridades migratorias federales. Según las explicaciones difundidas por funcionarios federales, la decisión busca reemplazar el apoyo que anteriormente brindaban organismos policiales locales mediante acuerdos de colaboración.

“Los sheriffs y jefes de policía están colaborando con nosotros”, señaló Tom Homan, el “zar de la frontera”. “Así que, si perdemos esa eficiencia y tenemos que enviar más equipos de búsqueda de fugitivos, ahí es donde se concentrará el aumento de agentes: en estados santuario como Nueva York”, aseguró.

Las cifras nacionales también reflejaron esa tendencia. En el año en curso, el promedio diario de arrestos efectuados por ICE pasó de alrededor de 1000 detenciones en mayo a cerca de 1474 hacia finales de julio.

Avistamiento del ICE, según el monitoreo de Hands Off NYC Instagram @handsoffnyc

Expansión de centros de detención y nuevos operativos

El aumento de arrestos llevó además a la ampliación de la infraestructura destinada al alojamiento de personas bajo custodia migratoria. Entre los proyectos figura la expansión del centro de detención ubicado en Batavia, en el condado de Genesee, cuya capacidad prevista alcanza las 650 plazas.

Al mismo tiempo, el gobierno federal avanzó con el alquiler de un depósito en la zona del bajo Hudson Valley. Asimismo, estudia incorporar nuevas áreas de detención dentro de un edificio federal situado en Rochester para atender el incremento de personas arrestadas.

Uno de los procedimientos que generó mayor repercusión ocurrió el 26 de julio en Malta, al norte de Albany. Allí, al menos 11 personas fueron detenidas mientras asistían a citas migratorias programadas, en un operativo coordinado por autoridades federales.

“Tramitábamos todos los documentos. De hecho, tenía previsto vacunarse ese lunes por la mañana. Pero se lo llevaron”, dijo a Gothamist Jean Aurilio, esposa de uno de los detenidos que tramitaba la solicitud de asilo para permanecer en EE.UU. “Fue sumamente angustiante”, señaló.

El video que publicó Hochul sobre la ley contra la colaboración con el ICE en Nueva York

Consecuencias legales y tensión entre Nueva York y el gobierno federal

Abogados especializados en inmigración sostuvieron que este tipo de procedimientos provocó un incremento en las presentaciones judiciales para solicitar la revisión de detenciones mediante recursos de habeas corpus. Las solicitudes aumentaron durante junio y julio luego de una reducción registrada meses antes.

“Fue una redada orquestada contra inmigrantes”, dijo Matthew Borowski, abogado de inmigración, sobre lo sucedido el 26 de julio. “Siembra el caos porque estoy seguro de que incita a mucha gente a no cooperar, ¿verdad? Porque no quieren ser detenidos, y entonces su desobediencia se convierte en una justificación válida para su posterior detención”, señaló.

En paralelo, Nueva York mantiene vigente una legislación que elimina los acuerdos de cooperación 287(g), impide que cárceles locales sean utilizadas como centros de detención para ICE y dispone que las fuerzas de seguridad estatales concentren sus recursos en funciones de seguridad pública. Un juez federal permitió que el estado continúe con la eliminación de esos convenios, aunque dejó sin efecto la disposición que prohibía a los agentes cubrir su rostro durante los operativos.