Operativos del ICE en aeropuertos: qué dice el memorando de intercambio de datos entre el ICE y la TSA

La organización American Oversight difundió un memorando que formaliza la coordinación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para compartir datos de viajeros en los aeropuertos de EE.UU. El documento fija objetivos, medidas de seguridad, plazos de corrección y criterios de conservación de la información, aunque las categorías exactas de datos que circulan entre ambos organismos permanecen tachadas en la versión pública.

Qué establece el memorando entre el ICE y la TSA

De acuerdo con el memorando que American Oversight obtuvo tras una demanda por la Ley de Libertad de Información (FOIA) contra el ICE y la TSA, las agencias definieron las condiciones para compartir, almacenar y administrar información. Peter Hatch, director adjunto de Inteligencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, y Hao-y Froemling, administrador adjunto interino de Inteligencia y Análisis de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), firmaron el acuerdo el 29 de mayo de 2025.

El texto indicó que el ICE aportará información a la TSA para identificar a personas de interés dentro de su misión de aplicación de la ley. También señaló cuatro objetivos: la seguridad nacional, la seguridad del transporte, la aplicación de la ley y la gestión migratoria y fronteriza.

Qué se sabe sobre los datos de viajeros compartidos con el ICE

El documento precisó que la TSA enviará al ICE los elementos de los anexos A y B . A su vez, la agencia migratoria remitirá al organismo aeroportuario los datos del anexo C y guardará la información recibida en un repositorio propio.

. A su vez, la agencia migratoria remitirá al organismo aeroportuario los datos del y guardará la información recibida en un repositorio propio. Sin embargo, la versión pública mantiene tachado el contenido de esos tres anexos. Por eso, el memorando no permite identificar los campos concretos ni los registros que recibe cada organismo.

ni los registros que recibe cada organismo. El texto del acuerdo entre la TSA y el ICE no describe terminales, procedimientos de arresto ni operativos migratorios concretos . Tampoco dispone de una detención automática para todas las personas incluidas en los sistemas de alguna de las agencias.

no describe terminales, procedimientos de arresto ni . Tampoco dispone de una detención automática para todas las personas incluidas en los sistemas de alguna de las agencias. La sección jurídica señaló que la TSA puede usar conjuntos más amplios de listas gubernamentales por razones de seguridad. La política interna del Departamento de Seguridad Nacional también permite el intercambio entre sus componentes ante un propósito autorizado y una necesidad de acceso.

por razones de seguridad. La política interna del también permite el intercambio entre sus componentes ante un propósito autorizado y una necesidad de acceso. Por su parte, el documento atribuyó al ICE facultades para aplicar leyes migratorias, aduaneras y penales federales. El organismo también tiene entre sus funciones la deportación de personas sujetas a procedimientos de remoción y la investigación de causas criminales.

Acuerdo ICE-TSA: protección, corrección y conservación de datos

El memorando dispuso que ambas agencias limiten el acceso al personal y a los contratistas con una necesidad oficial de información. Los organismos deben aplicar protecciones administrativas, físicas y técnicas, además de mecanismos como contraseñas y cifrado.

El acuerdo exige avisar una filtración de información personal dentro de una hora MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una filtración de información personal activa un aviso entre las agencias dentro de una hora desde el descubrimiento del incidente. Los accesos, usos, modificaciones o descartes no autorizados también deben notificarse. Las medidas correctivas deben informarse dentro de un plazo máximo de diez días calendario.

El texto fijó otro plazo de hasta diez días para informar errores y corregir registros. Cada agencia debe revisar los pedidos de incorporación, eliminación o modificación de datos presentados por la otra parte.

La información personal solo puede utilizarse para los objetivos del memorando. El organismo receptor no puede cederla a terceros sin la aprobación escrita de la parte proveedora. Una ley, norma o política puede obligar a divulgarla.

El acuerdo ordenó conservar los registros durante el tiempo necesario y respetar los cronogramas aprobados por la Administración Nacional de Archivos y Registros. La ausencia de un cronograma aplicable permite mantener los datos almacenados de manera indefinida hasta la aprobación de uno.

Las partes deben revisar el funcionamiento del memorando cada cinco años. Cualquiera de ellas puede terminarlo mediante una notificación escrita. El documento también aclaró que no crea un derecho exigible por terceros contra las agencias o el gobierno federal.

Arrestos en aeropuertos: cómo usa el ICE los datos de la TSA

CBS News informó que la cooperación avanzó más allá de las investigaciones penales o las amenazas para la seguridad pública. Fuentes del ICE describieron cómo la TSA comparte datos de viajeros con el ICE, incluso sobre personas sin antecedentes penales bajo sospecha de infracciones civiles, como exceder el plazo de una visa.

Según el reporte, esa coordinación permite al ICE localizar, detener e iniciar procedimientos de deportación contra personas que el gobierno considera expulsables. El alcance incluye a algunas personas con solicitudes migratorias pendientes o permisos de trabajo vigentes, pero sin residencia permanente.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Una fuente del ICE dijo a CBS News que los operativos permitían a los agentes actuar en las terminales y con datos previos sobre los casos. A su vez, calificó a los viajeros como “objetivos fáciles”. La Casa Blanca exigía en ese momento 2000 arrestos diarios.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional respondió a CBS News que la administración Donald Trump ya no toleraría los vuelos internos de personas sin estatus legal. El organismo señaló una única excepción: la salida de EE.UU. para la autodeportación.