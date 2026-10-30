Nueva encuesta en Nueva York: Hochul aumenta su ventaja frente a Blakeman para las elecciones y crece Mamdani

Un sondeo del Siena Research Institute ubicó a la gobernadora demócrata, Kathy Hochul, con 14 puntos de diferencia sobre el republicano Bruce Blakeman. También registró un aumento en la valoración de Zohran Mamdani y una ventaja de 15 puntos de los demócratas en la intención de voto para el Congreso.

Encuesta en Nueva York: Hochul amplía a 14 puntos su ventaja sobre Blakeman

La gobernadora de Nueva York amplió la distancia frente a su rival republicano de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre. De acuerdo con la encuesta del Siena Research Institute, publicada el 28 de octubre y realizada a 807 votantes probables del estado, los resultados mostraron un margen de error de más o menos 4,1 puntos porcentuales, lo que la mantiene aun en ventaja.

Las preferencias para la gobernación de Nueva York se distribuyeron de la siguiente manera:

Kathy Hochul obtuvo el 54% de la intención del voto

obtuvo el de la intención del voto Bruce Blakeman recibió el 40% de apoyo

recibió el de apoyo En septiembre, la diferencia entre ambos era de nueve puntos

El estudio también mostró un cambio en la percepción pública de Hochul:

El 51% de los votantes probables tiene una opinión favorable de la mandataria.

de los votantes probables tiene una de la mandataria. El 45% tiene una opinión desfavorable de la gobernadora.

tiene una opinión desfavorable de la gobernadora. Su aprobación de gestión alcanza, además, el 51%.

El 68% de los encuestados consideró que Hochul ganará los comicios, una opinión que comparte el 40% de los republicanos.

“Hochul lidera entre las mujeres por 23 puntos y también entre los hombres por seis puntos”, dijo el encuestador de Siena, Steven Greenberg. “Los votantes blancos están muy divididos; sin embargo, la mandataria lidera entre los latinos por más de dos a uno, y entre los votantes negros, 81-16%”, señaló.

Kathy Hochul y Bruce Blakeman se enfrentan en las elecciones para gobernador de Nueva York de 2026 Fotomontaje editado con IA

Zohran Mamdani alcanza un 69% de imagen favorable en la ciudad de Nueva York

La encuesta también reflejó una evolución favorable en la valoración de Zohran Mamdani. El dirigente registró un 47% de opiniones positivas y un 43% de negativas, frente al 46% y el 44%, respectivamente, que había obtenido en septiembre.

Su apoyo se concentra especialmente entre los votantes demócratas, donde alcanzó una imagen favorable del 75%. En la ciudad de Nueva York, su valoración positiva aumentó del 60% al 69%, mientras que las opiniones desfavorables descendieron del 31% al 28%.

El respaldo de Mamdani a Hochul recibió más valoraciones positivas que negativas: el 45% consideró que beneficia a la gobernadora y el 30% que la perjudica. Sin embargo, las opiniones positivas descendieron cinco puntos respecto de septiembre.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, emitió su voto de manera anticipada y ratificó su respaldo a la reelección de la gobernadora Kathy Hochul nycmayorsoffice

Elecciones 2026: James y DiNapoli lideran y los demócratas aventajan en el Congreso

La intención de voto para otros cargos de Nueva York también mostró diferencias a favor del Partido Demócrata:

En la contienda por la fiscalía general , Letitia James reunió el 54% de las preferencias, frente al 39% de la republicana Saritha Komatireddy.

, reunió el de las preferencias, frente al 39% de la republicana Saritha Komatireddy. Para la contraloría estatal, Tom DiNapoli obtuvo el 59% y aventajó por 27 puntos a Joseph Hernández, que alcanzó el 32%.

La ventaja también se observa en la intención de voto para la Cámara de Representantes: el 54% de los encuestados prefirió a los demócratas y el 39% a los republicanos. La diferencia creció de 11 puntos en septiembre a 15 en octubre, mientras que un 6% todavía no definió su voto.

“Si bien esto no es un presagio de lo que sucederá en ningún distrito congresional en particular, sí indica que, en general, los votantes de Nueva York, incluidos los independientes, prefieren a un demócrata sobre un republicano para ser elegido a la Cámara de Representantes”, dijo Greenberg.