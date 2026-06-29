Nueva York abre sus piscinas públicas gratis: cuándo y dónde están disponibles este verano 2026

La Comisión de Parques de la Ciudad de Nueva York anunció que la temporada de piscinas al aire libre 2026 inició el sábado 27 de junio y concluirá el 13 de septiembre. En toda la ciudad están disponibles 50 espacios públicos en los que, además de refrescarse, los residentes pueden acceder a actividades y clases de natación gratuitas.

Dónde están ubicadas las piscinas gratuitas en Nueva York

En un comunicado de la oficina del alcalde de Nueva York se explicó que las piscinas al aire libre de la ciudad están abiertas en un horario de 11 a 19 hs (hora local) todos los días. Dentro de ese período, se cierran de 15 a 16 hs para realizar labores de limpieza.

El acceso a las piscinas en todos los distritos de Nueva York es gratuito Oficina del alcalde de Nueva York

Las autoridades de Nueva York recordaron que la entrada es gratuita y abierta para todo el público. Recomendaron a los residentes llevar traje de baño, toalla y un candado resistente para guardar sus pertenencias en los vestidores.

La ubicación de las 50 piscinas, donde, además, habrá disponible protector solar gratuito es la siguiente:

The Bronx

Claremont . 170th Street y Clay Avenue

. 170th Street y Clay Avenue Crotona . 173rd Street y Fulton Avenue

. 173rd Street y Fulton Avenue Edenwald Houses . Schieffelin Avenue y E. 229th Street

. Schieffelin Avenue y E. 229th Street Floating . Tiffany Street y Viele Avenue

. Tiffany Street y Viele Avenue Foster . E. 164th St. entre Jerome y River Aves

. E. 164th St. entre Jerome y River Aves Mapes . E. 180th Street entre Mapes y Prospect Avenues

. E. 180th Street entre Mapes y Prospect Avenues Thompson . E. 174th Street y Bronx River Avenue

. E. 174th Street y Bronx River Avenue Van Cortlandt. W. 242nd St. y Broadway

Brooklyn

Betsy Head . Boyland, Livonia y Dumont Avenues

. Boyland, Livonia y Dumont Avenues Bushwick . Humboldt Street, Flushing y Bushwick Avenues

. Humboldt Street, Flushing y Bushwick Avenues Commodore Barry . Flushing y Park Avenues, Navy y North Elliot Streets

. Flushing y Park Avenues, Navy y North Elliot Streets David Fox/PS 251 . E. 54th Street y Avenue H

. E. 54th Street y Avenue H Douglass y DeGraw . Third Avenue y Nevins Street

. Third Avenue y Nevins Street Glenwood Houses . Farragut Road y Ralph Avenue

. Farragut Road y Ralph Avenue Howard . Glenmore y Mother Gaston Blvd., East New York Avenue

. Glenmore y Mother Gaston Blvd., East New York Avenue Jesse Owens . 117 Stuyvesant Avenue

. 117 Stuyvesant Avenue Kosciuszko . Marcy Avenue entre DeKalb Avenue y Kosciuszko Street

. Marcy Avenue entre DeKalb Avenue y Kosciuszko Street Lindower Park . E. 60th St, Mill Rd. y Strickland Avenue

. E. 60th St, Mill Rd. y Strickland Avenue McCarren Park . McCarren Park

. McCarren Park PS 20 Playground . Clermont Ave. y Adelphi St.

. Clermont Ave. y Adelphi St. Sunset Park. Seventh Avenue entre 41st y 44th Streets

Manhattan

Abraham Lincoln . 5th Avenue y E. 135th Street

. 5th Avenue y E. 135th Street Asser Levy . Asser Levy Place y E. 23rd Street

. Asser Levy Place y E. 23rd Street Dry Dock . E. 10th St. entre Aves. C and D

. E. 10th St. entre Aves. C and D Frederick Douglass . Amsterdam Ave. entre 100th & 102nd Streets

. Amsterdam Ave. entre 100th & 102nd Streets Gottesman . 110th Street y Lenox Avenue

. 110th Street y Lenox Avenue Hamilton Fish . Pitt Street y Houston Street

. Pitt Street y Houston Street Highbridge . Amsterdam Ave. y W. 173rd Street

. Amsterdam Ave. y W. 173rd Street Jackie Robinson . Bradhurst Avenue y W. 146th Street

. Bradhurst Avenue y W. 146th Street John Jay . East of York Avenue en 77th St.

. East of York Avenue en 77th St. Marcus Garvey . 124th Street y Fifth Avenue

. 124th Street y Fifth Avenue Sheltering Arms . W. 129th Street y Amsterdam Ave.

. W. 129th Street y Amsterdam Ave. Thomas Jefferson . E. 112th Street y First Avenue

. E. 112th Street y First Avenue Tompkins Square . Ave. Entre E. 7th y E. 10th Streets

. Ave. Entre E. 7th y E. 10th Streets Tony Dapolito . Clarkson St. y Seventh Ave. South

. Clarkson St. y Seventh Ave. South Vesuvio . Thompson St. entre Spring y Prince Streets

. Thompson St. entre Spring y Prince Streets Wagner. E. 124th Street entre First y Second Avenues

Queens

Astoria . 19th Street y 23rd Drive

. 19th Street y 23rd Drive Fisher . 99th Street y 32nd Avenue

. 99th Street y 32nd Avenue Fort Totten . 338 Story Avenue

. 338 Story Avenue Liberty . 173rd Street y 106th Avenue

. 173rd Street y 106th Avenue Marie Curie Park . 211th Street y 46th Avenue

. 211th Street y 46th Avenue PS 186 Playground . Little Neck Parkway y 72nd Avenue

. Little Neck Parkway y 72nd Avenue Windmuller. 54th Street y 39th Road

Staten Island

Faber . Faber Street y Richmond Terrace

. Faber Street y Richmond Terrace General Douglas . Jefferson Street y Seaver Avenue

. Jefferson Street y Seaver Avenue Maggie Howard . Tompkins Ave. entre Hill y Broad Sts.

. Tompkins Ave. entre Hill y Broad Sts. PS 46 Playground . Parkinson Avenue y Kramer Street

. Parkinson Avenue y Kramer Street Tottenville . Hylan Boulevard y Joline Avenue

. Hylan Boulevard y Joline Avenue West Brighton. Henderson Avenue entre Broadway y Chappel Streets

Nueva York celebra 90 años de piscinas públicas en la ciudad

Durante el verano 2026, la ciudad de Nueva York conmemora el 90° aniversario de las piscinas públicas en la ciudad. En ese contexto, anunció la ampliación de las actividades y programas de natación:

Ampliación del programa de natación libre para adultos . Ahora estará disponible en diez piscinas, dos en cada distrito, en un horario de lunes a viernes de 7 a 8.30 hs.

. Ahora estará disponible en diez piscinas, dos en cada distrito, en un horario de lunes a viernes de 7 a 8.30 hs. El Programa Senior Splash, que ofrece clases gratuitas de aeróbicos acuáticos para neoyorquinos mayores de 62 años, está disponible en una piscina de cada distrito tres días a la semana.

que ofrece clases gratuitas de aeróbicos acuáticos para neoyorquinos mayores de 62 años, está disponible en una piscina de cada distrito tres días a la semana. Ampliación de clases gratuitas de natación. Ahora están disponibles en 18 piscinas para atender a más de 16.000 menores entre 18 meses y 17 años. Las inscripciones están abiertas en el portal del Departamento de Parques de la ciudad.

Ahora están disponibles en 18 piscinas para atender a más de 16.000 menores entre 18 meses y 17 años. Las inscripciones están abiertas en el portal del Departamento de Parques de la ciudad. El Departamento de Educación ofrece almuerzos gratuitos en las piscinas de toda la ciudad disponibles para neoyorquinos menores de 18 años sin necesidad de identificación o inscripción.

En 18 piscinas públicas de Nueva York se impartirán clases de natación Oficina del alcalde de Nueva York

Mamdani se tiró al agua en traje para inaugurar la temporada de piscinas públicas

Durante el anuncio de inauguración de la temporada de piscinas públicas en Nueva York, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, se lanzó a la piscina Thomas Jefferson, en East Harlem, completamente vestido.

Mamdani inauguró la temporada con un salto a la pileta

Antes de ello, sobre las piscinas públicas en 2026, Mamdani dijo que cada año la apertura genera gran expectativa debido a que estos espacios brindan un lugar para refrescarse en los días calurosos, crear recuerdos y aprender a nadar.