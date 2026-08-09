Nueva York activa cámaras en puentes y túneles: a partir de qué velocidad llegan las multas a los conductores

El estado de Nueva York extendió el sistema automatizado de control de velocidad a las zonas de obras de los puentes y túneles administrados por la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés). Las autoridades buscan resguardar la integridad física de los obreros viales y reducir el número de accidentes de tránsito en la región.

Cámaras de velocidad en Nueva York: cuánto se puede superar el límite antes de recibir una multa

El programa establece multas para los conductores que exceden el límite de velocidad por más de 10 millas por hora (16 kilómetros por hora). Durante los primeros 30 días posteriores a su entrada en vigor, el 30 de junio de 2026, los propietarios registrados recibieron únicamente una advertencia por correo.

Las multas por superar el límite de 16 kilómetros por hora en las zonas vigiladas por las cámaras de Nueva York parten de una base de US$50, y pueden ascender si la falla se vuelve reincidente Fotomontaje editado con IA / Freepik

Sin embargo, desde el 30 de julio, los propietarios de los vehículos detectados deben pagar multas por cada infracción cometida de manera recurrente. De acuerdo con el comunicado oficial, la primera violación al reglamento de tránsito conlleva una sanción económica de 50 dólares.

Si el conductor acumula una segunda infracción dentro de los 18 meses siguientes, el costo asciende a US$75. Las multas subsecuentes alcanzan un valor de US$100 si ocurren dentro del mismo intervalo de tiempo establecido.

“Conducir a exceso de velocidad en zonas de obras es una imprudencia y un peligro; tenemos la obligación de proteger a los trabajadores de carreteras en su trabajo. Como gobernadora, me enorgullece haber impulsado la mayor ampliación de la vigilancia en zonas de obras en la historia de nuestro estado, incluyendo esta ampliación a los puentes y túneles de la MTA”, declaró la gobernadora Kathy Hochul.

Cómo funcionan las cámaras de la MTA en zonas de obras de Nueva York

Hochul firmó la ley original en 2021 para las autopistas de jurisdicción estatal. No obstante, la legislatura amplió la cobertura de esta normativa en 2025 para incorporar los cruces de la autoridad de puentes y túneles.

para las autopistas de jurisdicción estatal. No obstante, la legislatura para incorporar los cruces de la autoridad de puentes y túneles. De acuerdo con el sitio oficial del programa, los equipos de control operan desde vehículos sin logotipos oficiales estacionados en las áreas de mantenimiento de las vías. Estas unidades transportan radares modernos y cámaras fotográficas de alta resolución para capturar las matrículas en circulación.

de las vías. Estas unidades transportan radares modernos y cámaras fotográficas de alta resolución para capturar las matrículas en circulación. El sistema registra de manera automática la fecha, la hora exacta, la velocidad real del coche y el límite permitido en cada ubicación. Los dispositivos capturan imágenes de las placas de los automóviles infractores para respaldar el proceso de cobro.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, consideró que conducir fuera de los límites de velocidad en zonas de construcción es “una imprudencia y un peligro" Facebook Governor Kathy Hochul

Los conductores que cometan la infracción pueden efectuar el pago a través de una aplicación para teléfonos móviles, por internet, vía correo postal o de manera presencial. Las oficinas del Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York están disponibles para recibir a las personas que prefieren realizar el trámite en persona.

presencial. Las oficinas del Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York están disponibles para recibir a las personas que prefieren realizar el trámite en persona. Asimismo, las personas afectadas pueden disputar las multas en línea si identifican algún error en la notificación. La MTA elimina los registros tras la resolución definitiva o un año después de emitir la notificación, lo que ocurra más tarde.

Los nueve puentes y túneles de la MTA donde pueden operar las cámaras

Las cámaras de vigilancia funcionan en los nueve puentes y túneles vehiculares que administra la Autoridad Metropolitana de Transporte. Las autoridades colocaron carteles informativos antes de cada zona de obras para alertar a los automovilistas sobre la presencia de los radares.

Los sistemas operan en estos puentes y túneles:

Bronx-Whitestone

Cross Bay Veterans Memorial Bridge

Henry Hudson

Throgs Neck

Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge.

Robert F. Kennedy Bridge

Verrazzano-Narrows

Queens-Midtown

Hugh L. Carey Tunnel

El anuncio de Hochul sobre el nuevo plan de carriles exclusivos en Nueva York

La presencia de los equipos de control depende de la ejecución activa de reparaciones en la vía. Por ello, las autoridades activan las cámaras únicamente durante las horas de labor de los obreros.