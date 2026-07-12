Autobuses rápidos en Nueva York: cuáles son los cinco corredores elegidos para ampliar el proyecto

El plan denominado “Next stop: fast buses, better service” en la ciudad de Nueva York incluye cinco corredores estratégicos para autobuses rápidos. La iniciativa, que cuenta con una inversión de 882 millones de dólares para los próximos cinco años, busca optimizar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado de miles de pasajeros.

Los cinco corredores estratégicos de Nueva York para la expansión de autobuses rápidos

El programa prioriza sectores de alta congestión donde los pasajeros sufren mayores demoras en sus recorridos habituales. De acuerdo con la información oficial, las primeras obras de infraestructura se ejecutarán en cinco corredores específicos.

Los cinco puntos elegidos son:

Flatbush Avenue , en Brooklyn

, en Brooklyn Utica Avenue , en Brooklyn

, en Brooklyn Northern Boulevard , en Queens

, en Queens Tremont/Cross Bronx , en el Bronx

, en el Bronx El corredor Kensington-JFK, que conecta los distritos de Brooklyn y Queens con el aeropuerto internacional

Esta selección inicial forma parte de un plan más extenso que contempla la intervención total de 50 corredores prioritarios. La meta final consiste en abarcar áreas críticas dentro de Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx y Staten Island para mejorar la circulación general.

En qué consiste el plan de autobuses rápidos de Nueva York

El núcleo del proyecto radica en incrementar la velocidad de los viajes en un 20% al realizar modificaciones estructurales y tecnológicas en la vía pública. Se implementarán las denominadas busways, que son calles reservadas exclusivamente para la circulación de autobuses, unidades de emergencia, transporte adaptado y camiones con autorización específica.

La infraestructura también integrará carriles protegidos y separados del flujo vehicular general en los sectores de mayor demanda. Adicionalmente, el plan incorpora sistemas inteligentes de control, como la prioridad de semáforo que prolonga la luz verde al detectar la proximidad de una unidad.

El plan consiste en aumentar un 20% la velocidad en los corredores seleccionados MTA - MTA

El programa evalúa la instalación de señales tipo Queue Jump, las cuales habilitan una salida anticipada para los buses antes de que el resto del tránsito avance. Además, para reducir los tiempos de detención en paradas, las autoridades prevén implementar el ascenso de pasajeros por todas las puertas de las unidades antes de 2027.

De acuerdo con la autoridad local, la seguridad y el cumplimiento de las normas mejorarán gracias a la instalación de 200 cámaras adicionales para la fiscalización automatizada de carriles exclusivos. Finalmente, la iniciativa incluye la adquisición de 2500 unidades nuevas, lo que permite renovar aproximadamente el 40% de toda la flota actual de autobuses antes de finalizar el 2027.

Colaboración entre Mamdani y Hochul: el objetivo del plan de autobuses

El desarrollo del programa surge de una colaboración entre el Departamento de Transporte de la ciudad y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés). Janno Lieber, presidente de la MTA, afirmó que estos cambios resultan necesarios desde hace tiempo para mejorar la experiencia de viaje.

Janno Lieber, presidente de la MTA, celebró el plan impulsado por Mamdani y Hochul City & State New York

“Intensificarán el control del tráfico para mantener las calles fluidas. Los autobuses solo pueden circular a la velocidad que permita el tráfico, así que si eres conductor de autobús o usuario del mismo, esta es una noticia fantástica”, sostuvo Lieber, según CBS News.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul destacó el impacto de este plan: “Nueva York está viviendo un renacimiento del transporte público, con inversiones históricas que están mejorando el motor de nuestra ciudad”. En ese sentido, agregó que el nuevo plan permitirá “agilizar el tráfico de autobuses”.