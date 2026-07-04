Nueva York vigila: la advertencia de la MTA sobre las nuevas cámaras de control de velocidad en puentes y túneles

Desde el 30 de junio, los automovilistas de Nueva York que circulen por puentes y túneles administrados por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) podrán ser detectados por un nuevo sistema de fiscalización en áreas con trabajos viales. La iniciativa comenzará con advertencias y, más adelante, aplicará multas a quienes excedan la velocidad permitida.

Qué cambia con las nuevas cámaras de velocidad de la MTA

La medida forma parte de una estrategia impulsada por el estado para reforzar la seguridad en sectores donde se realizan tareas de construcción y mantenimiento, con el objetivo de proteger tanto a los trabajadores como a quienes transitan por esos corredores.

Así es el sistema ISA que Hochul busca incorporar en la ciudad de Nueva York

A través de un comunicado, la gobernadora Kathy Hochul anunció la puesta en marcha del sistema automatizado de control en obras activas ubicadas dentro de las instalaciones vehiculares de la MTA.

Según explicó la mandataria, los propietarios de vehículos que sean detectados mientras circulan a más de 10 millas por hora (16 km/h) por encima del límite establecido podrán recibir una advertencia o una sanción económica.

“Los equipos de trabajo en nuestras carreteras realizan tareas esenciales y deben poder desempeñarlas de forma segura”, afirmó la funcionaria al presentar la medida. También calificó el exceso de velocidad en estos sectores como una conducta “imprudente y peligrosa”.

La iniciativa amplía un programa aprobado en 2021 para autopistas estatales y que ahora incorpora los cruces administrados por la MTA dentro de la ciudad de Nueva York.

Dónde funcionarán las nuevas cámaras de velocidad en Nueva York

La expansión alcanza nueve puentes y túneles administrados por la MTA:

Puente Bronx-Whitestone

Puente Cross Bay Veterans Memorial

Puente Henry Hudson

Túnel Hugh L. Carey

Puente Marine Parkway-Gil Hodges Memorial

Túnel Queens Midtown

Puente Robert F. Kennedy

Puente Throgs Neck

Puente Verrazzano-Narrows

Los controles se realizarán exclusivamente en sectores donde existan trabajos en curso. Para ello se utilizarán vehículos sin identificación equipados con radares y tecnología capaz de registrar automáticamente la velocidad de circulación.

Además, se instalará señalización previa para informar la presencia del sistema antes de ingresar a cada tramo intervenido.

A partir del 1 de julio, la MTA implementará más sistemas de vigilancia MTA - MTA

Cuánto costarán las multas y cuándo comenzarán a aplicarse

De acuerdo con el aviso, durante la primera fase del programa, los conductores que incumplan los límites establecidos recibirán únicamente advertencias por correo.

Una vez finalizado ese período, comenzará la etapa sancionatoria con los siguientes montos:

US$50 por una primera infracción.

por una primera infracción. US$75 por una segunda infracción dentro de un período de 18 meses.

por una segunda infracción dentro de un período de 18 meses. US$100 por cada violación adicional registrada durante ese mismo lapso.

La MTA precisó que cada caso será revisado por un técnico certificado antes de la emisión de la notificación correspondiente.

Las multas afectarán el historial de conducción

El organismo aclaró que estas sanciones no serán consideradas infracciones de tránsito en movimiento. Por ese motivo, no generarán puntos en la licencia de conducir ni serán reportadas a las compañías de seguros. Tampoco aparecerán en el historial de manejo de los propietarios de los vehículos involucrados.

La medida busca incentivar el cumplimiento de los límites de velocidad sin modificar el sistema tradicional de penalidades aplicado a otras faltas de tránsito.

Por otro lado, las autoridades estatales sostienen que los sectores con obras representan uno de los puntos más sensibles para la seguridad vial debido a la presencia constante de trabajadores, maquinaria pesada y cambios temporales en la circulación.

Más de US$50 millones fueron designados para la construcción y mejora de los tres puentes en Nueva York Fotomontaje generado con IA

Según datos citados por el estado de Nueva York, durante 2023 se registraron cerca de 900 muertes y 40.000 lesiones en zonas de trabajo de todo Estados Unidos.

Funcionarios estatales señalaron además que programas similares implementados en autopistas bajo jurisdicción estatal contribuyeron a reducir los excesos de velocidad y mejoraron la percepción de seguridad entre los equipos encargados de las tareas de construcción y mantenimiento.