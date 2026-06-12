Nueva York advierte a los visitantes del Mundial: cómo evitar los taxis ilegales en JFK, LaGuardia y Newark

La Port Authority realizará un despliegue masivo de agentes policiales en las terminales aéreas de la ciudad de Nueva York y la región para combatir las redes de taxis clandestinos. La ofensiva institucional de 100 millones de dólares, denominada “Operation Legal Ride”, busca desincentivar los cobros excesivos durante el Mundial 2026.

Cómo será Operation Legal Ride en JFK, LaGuardia y Newark

La iniciativa reforzará la vigilancia con 50 oficiales de policía adicionales y 20 empleados de la Comisión de Taxis y Limusinas en los aeropuertos Newark, LaGuardia y JFK durante la Copa del Mundo.

Según Gothamist, las agencias estatales y locales implementarán dispositivos tecnológicos avanzados para registrar matrículas y detectar a los infractores reincidentes de manera inmediata.

Los aeropuertos de Nueva York esperan una gran demanda de turistas durante el Mundial 2026 Ryan Murphy - FR172324 AP

El plan estratégico incluye una estrecha colaboración con el Departamento de Vehículos Motorizados para aplicar sanciones severas a los conductores que operen sin los permisos reglamentarios. Con este endurecimiento, las autoridades buscan proteger la imagen de la región ante la llegada masiva de más de 1 millón de visitantes previstos en los aeropuertos del área.

Cuántas multas hubo por taxis ilegales en los aeropuertos de Nueva York

Las investigaciones de las fuerzas de seguridad exponen un aumento en las tácticas de captación ilícita de pasajeros en las terminales de Nueva York. De acuerdo con Gothamist, los grupos delictivos emplean coordinadores con walkie-talkies en el interior de los edificios para dirigir a las víctimas hacia los vehículos falsos.

Los reportes oficiales del departamento de policía de la agencia reflejan un incremento sustancial en la actividad durante los últimos ciclos comerciales. Las autoridades emitieron 2602 citaciones por solicitud ilegal de viajes en 2025, una cifra que duplica los registros del año anterior.

Los grupos delictivos emplean coordinadores con walkie-talkies en el interior de los edificios para dirigir a las víctimas hacia los vehículos falsos Archivo

Las proyecciones de los trabajadores aeroportuarios señalan que detectaron aproximadamente 500 choferes sin licencia habilitante en las inmediaciones del aeropuerto JFK. En tanto, el análisis de millones de registros de matrículas confirma que un núcleo recurrente de conductores ejecuta la mayoría de los traslados fraudulentos.

“Los taxistas estafadores se aprovechan de los viajeros vulnerables, los visitantes primerizos y las personas que no hablan inglés”, constató la directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Kathryn Garcia.

Multas, arrestos y vehículos confiscados: las sanciones para conductores no autorizados

La nueva normativa instruye a los oficiales de policía a efectuar arrestos inmediatos en lugar de emitir multas simples a los infractores con licencias suspendidas. Según Gothamist, los conductores que sufran la confiscación de sus automóviles deberán abonar una tasa de US$594,90 para iniciar el trámite de restitución.

Las autoridades buscarán que las multas de la TLC se tramiten en la vía administrativa de la ciudad. Esta modificación agilizará la ejecución de las multas impuestas por la Comisión de Taxis y Limusinas a los operadores del mercado negro.

Además, se realizará una colocación de cartelería bilingüe en las terminales de arribo en más de diez idiomas distintos. Las aerolíneas comerciales colaboran con la difusión de anuncios preventivos en los sistemas de audio a bordo de los aviones antes del aterrizaje.

Estas guías oficiales explican los pasos necesarios para localizar los vehículos con licencias de transporte vigentes en las zonas destinadas al público. El Ayuntamiento coordina de manera conjunta estas directrices institucionales con los informes de movilidad urbana más recientes.