Nueva York: alerta de inundaciones por fuertes tormentas que azotan el estado este jueves

Nueva York se prepara para una jornada de jueves con el avance de un sistema de fuertes tormentas que amenaza con provocar lluvias intensas, inundaciones repentinas y problemas durante el desplazamiento de millones de personas a lo largo de la costa este. El riesgo se concentra especialmente sobre el corredor de la Interestatal 95, donde las condiciones atmosféricas podrían generar precipitaciones capaces de desbordar zonas urbanas y afectar las rutas en plena hora pico.

Nueva York quedó incluida en la alerta por inundaciones

Más de 32 millones de personas desde el sur de Connecticut hasta Virginia se encuentran bajo amenaza de inundaciones repentinas durante este jueves, con especial atención sobre las áreas metropolitanas de Nueva York, Filadelfia y Baltimore.

Satélite De La NOAA Hoy

De acuerdo con Fox Weather, el sistema avanzará hacia la costa este después de haber provocado condiciones severas en sectores del noreste de Arkansas, Kentucky e Indiana durante la noche del miércoles.

En Indiana, las autoridades todavía afrontan las consecuencias de las inundaciones ocurridas la semana pasada, por lo que la llegada de nuevas precipitaciones representa una preocupación adicional. El sistema está asociado con un frente frío que se desplaza desde el valle de Ohio hacia el este y que incluye un área de baja presión que contribuirá a mantener la inestabilidad.

Según el pronóstico, el frente comenzará a estancarse durante la tarde del jueves sobre el noreste de Estados Unidos y se extenderá hacia el sur, hasta alcanzar sectores del Atlántico Medio y las Carolinas.

Fuertes tormentas podrían complicar los viajes en carretera durante la tarde

Las fuertes tormentas también podrían producir ráfagas dañinas y aumentar los riesgos para quienes se encuentren en las carreteras durante el desplazamiento vespertino.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) estableció para este jueves un nivel de riesgo leve de tormentas severas en sectores del Atlántico Medio, además de otras regiones del país norteamericano.

Las zonas de Nueva York, Filadelfia y Baltimore figuran entre los puntos con mayor atención ante el avance del mal tiempo SPC

Para la zona del Atlántico Medio y los Apalaches centrales, el organismo anticipó el desarrollo de tormentas durante la tarde, situación favorecida por el desplazamiento hacia el este de una perturbación atmosférica procedente del valle de Ohio.

El SPC explicó que un frente cálido avanzará hacia el norte por el sur de Pensilvania, el norte de Maryland, Nueva Jersey y el sur de Nueva York. Al sur de ese fenómeno se desplazará una masa de aire muy húmeda, con puntos de rocío en los 70°F (21°C), mientras que la atmósfera contará con inestabilidad para favorecer la formación de tormentas.

La organización atmosférica de algunas de esas células podría verse reforzada por una fuerte cizalladura del viento en las capas profundas de la atmósfera. En ese contexto, las ráfagas dañinas aparecen como una de las principales amenazas.

Además, las condiciones podrían permitir la aparición aislada de tornados y granizo de intensidad marginal en las tormentas más organizadas. No obstante, el principal foco de preocupación para el corredor de la Interestatal 95 durante este jueves es la combinación de lluvias intensas, inundaciones y viento.

Las lluvias podrían extenderse hasta el fin de semana

Según Fox Weather, todavía se esperan precipitaciones hasta el sábado por la noche en partes del Atlántico Medio y las Carolinas. Los acumulados previstos hasta el domingo podrían alcanzar entre dos y tres pulgadas (cinco y 7,5 centímetros) desde Carolina del Norte hacia el norte, hasta la costa de Nueva Jersey.

El riesgo principal se concentra en la Interestatal 95, lo que afectará el desplazamiento de millones de personas durante la hora pico

Esa distribución de las lluvias adquiere relevancia porque el área donde se concentra la mayor amenaza de precipitaciones también atraviesa una situación de sequía generalizada, entre condiciones severas y extremas, particularmente en sectores de las Carolinas y Virginia.

De acuerdo con el Centro de Pronóstico del medio, si el escenario previsto se mantiene, el nivel de riesgo de inundaciones repentinas podría aumentar durante los próximos días.