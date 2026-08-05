Nueva York busca aspirantes para su Policía Estatal: el plazo vence el 17 de agosto y el salario supera los US$109.000

La Policía Estatal de Nueva York busca aspirantes para la academia que comenzará en agosto de 2027. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 17 de agosto. Una vez formados, los nuevos agentes deberán cumplir funciones que van desde patrullajes hasta investigaciones especializadas. Tras un año de servicio, recibirán una compensación total de entre US$109.620 y US$121.347, según la región asignada.

Fechas de inscripción y examen para ingresar a la Policía Estatal de Nueva York

Quienes presenten la solicitud antes del 17 de agosto podrán rendir el examen de ingreso hasta el 1° de septiembre. La prueba de capacidad física está programada para el 17 de octubre, informó la Policía Estatal de Nueva York.

El orden de mérito determinará quiénes avanzarán cuando se abran vacantes joinstatepolice.ny.gov

A partir de los resultados, el organismo elaborará una lista de elegibles y convocará a los postulantes de acuerdo con el orden de mérito y las vacantes disponibles.

Los requisitos para ingresar a la Policía Estatal de Nueva York

Para presentar el examen, los aspirantes deben ser ciudadanos estadounidenses, tener entre 20 y 43 años y contar con un diploma de escuela secundaria o una certificación equivalente.

Al momento del nombramiento, tienen que haber cumplido al menos 21 años, residir en Nueva York y poseer una licencia de conducir válida del estado. Además, deben acreditar 30 créditos universitarios o cumplir alguna de las alternativas de formación militar o policial admitidas por la institución.

La designación debe concretarse antes de que la persona cumpla 44 años. Por ese motivo, se recomienda revisar la fecha prevista de inicio de la academia antes de cel trámite. No se exige experiencia policial previa. La entidad afirma que aplica una política de igualdad de oportunidades de empleo y busca conformar una fuerza representativa de las comunidades del estado.

Examen, prueba física y controles para ingresar a la Policía Estatal de Nueva York

El primer paso consiste en completar la solicitud para el examen de ingreso. Luego, los candidatos deben superar cinco instancias:

Examen de ingreso

Prueba de capacidad física

Evaluación psicológica

Investigación de antecedentes y prueba de polígrafo

y prueba de polígrafo Examen médico

La evaluación inicial dura dos horas e incluye 150 preguntas de opción múltiple. Los ejercicios analizan capacidades cognitivas, características de comportamiento y actitudes. La fuerza también ofrece una guía de estudio para quienes quieran prepararse.

El examen se realiza por computadora en centros de Pearson VUE. Hay 250 sedes en Estados Unidos, entre ellas más de 50 dentro de Nueva York. El personal militar también puede acceder a 112 ubicaciones distribuidas en distintos países.

Los participantes elegibles quedan ordenados según su puntuación y los créditos para veteranos que correspondan. A medida que se abren puestos, la institución convoca a quienes ocupan los primeros lugares.

Tras aprobar la evaluación física, cada persona debe completar un cuestionario de antecedentes y someterse a una revisión de tatuajes y arte corporal. Cuando corresponda, también tendrá que presentar documentación vinculada con su servicio militar.

La investigación puede abarcar registros educativos, financieros, laborales y penales. Además, los responsables del proceso pueden entrevistar a familiares, vecinos y otras personas relacionadas con el candidato. La existencia de antecedentes desfavorables puede derivar en la descalificación.

Cuánto cobra un policía estatal de Nueva York

Los montos oficiales corresponden a la compensación total, que incluye el sueldo base y pagos adicionales por funciones ampliadas y tareas peligrosas. Durante la formación, el ingreso parte de US$65.139 y puede alcanzar los US$70.748, según la fecha de contratación.

Antigüedad Norte del estado Dutchess, Orange y Putnam NYC, Rockland y Westchester Nassau y Suffolk Graduación US$82.608 US$86.232 US$91.191 US$92.341 Un año US$109.620 US$113.498 US$119.837 US$121.347 Cinco años US$127.049 US$130.929 US$137.265 US$138.778

El paquete laboral contempla licencias pagas, cobertura médica y retiro luego de dos décadas joinstatepolice.ny.gov

¿Qué beneficios ofrece la carrera policial?

Los efectivos reciben cada año 120 horas de licencia, con una acumulación máxima de 224; 24 horas para asuntos personales, con un tope de 40; y 104 horas por enfermedad.

El paquete también contempla 12 semanas de licencia parental remunerada por nacimiento, adopción o acogimiento de un menor. A esto se suman las coberturas médica, dental y oftalmológica.

Quienes cumplan 20 años de servicio pueden optar por retirarse con el 50% del salario. La Policía Estatal también proporciona los uniformes, el equipamiento necesario y el servicio de limpieza en seco.