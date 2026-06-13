Permiso de trabajo en EE.UU.: E-Verify y “necesidad económica”, los nuevos filtros que prepara el DHS

En un documento reciente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una propuesta que introduciría nuevos requisitos para obtener el permiso de trabajo en Estados Unidos. Entre las principales condiciones, figura la obligación de demostrar “necesidad económica” y se introduce el E-Verify para la renovación de quienes ya cuenten con el documento.

“Necesidad económica”: el filtro del DHS para el permiso de trabajo en EE.UU.

La agencia publicó el 5 de junio una propuesta en el Registro Federal de EE.UU. que propone cambios significativos para ciertas categorías de autorización de empleo (EAD, en inglés). De acuerdo con las autoridades, el propósito del cambio es garantizar que el documento se otorgue basado en una situación de necesidad económica, con la verificación de identidad correspondiente.

Los migrantes deberán demostrar "necesidad económica" y obtener una discreción favorable del oficial Imagen ilustrativa generada con IA

Para obtener el permiso de trabajo por primera vez bajo esta categoría, los solicitantes alcanzados deberán cumplir con lo siguiente:

Demostrar necesidad económica: a diferencia de la práctica anterior para este grupo, ahora sería obligatorio demostrar este punto para poder trabajar legalmente. Para eso, el peticionario debe presentar el Formulario I-765WS con detalles de sus ingresos, gastos y activos.

a diferencia de la práctica anterior para este grupo, ahora sería obligatorio demostrar este punto para poder trabajar legalmente. Para eso, el peticionario debe presentar el Formulario I-765WS con detalles de sus ingresos, gastos y activos. Superar la evaluación del caso: el peticionario debe demostrar que “merece” la autorización. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés) realizará un análisis individualizado para determinar si otorga el beneficio con base en la totalidad de las circunstancias.

el peticionario debe demostrar que “merece” la autorización. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( , por sus siglas en inglés) realizará un análisis individualizado para determinar si otorga el beneficio con base en la totalidad de las circunstancias. Biometría obligatoria: los solicitantes alcanzados tendrían que someterse a la toma de huellas y fotografías para verificar su identidad y permitir controles de antecedentes antes de que se emita el EAD.

El nuevo requisito de E-Verify para la renovación del EAD

A su vez, el cambio más drástico para los no ciudadanos que ya tienen un EAD y desean renovarlo es la vinculación con el sistema E-Verify:

Para renovar el EAD , la persona debería demostrar que ya tiene trabajo o que busca un puesto con un empleador o posible patrocinador inscrito y en buen estado en E-Verify.

, la persona debería demostrar que ya tiene trabajo o que busca un puesto con un empleador o posible patrocinador inscrito y en buen estado en E-Verify. El peticionario deberá proporcionar el nombre del empleador tal como aparece en el sistema y su Número de Identificación de Compañía de E-Verify en su solicitud de renovación. Sin esta información, la renovación no será aprobada.

Para renovar el permiso de trabajo, el solicitante debería demostrar que ya tiene empleo o que busca un puesto con un empleador o posible patrocinador inscrito y en buen estado en E-Verify Freepik

Este control no se exigirá para la solicitud inicial del permiso de trabajo, sino únicamente para las renovaciones. En ese sentido, en cumplimiento de la ley H.R.1, la validez del EAD para personas con parole no excedería un año o la duración del parole, lo que sea menor.

La autorización podría terminar si el parole se cancela, vence o es denegado, o si la persona recibe una orden final de remoción, según el caso.

A quiénes afectarán las nuevas normas para el permiso de trabajo en EE.UU.

El anuncio señala que los tres grupos principales de no ciudadanos que enfrentarían mayores controles en sus permisos de trabajo bajo la regla propuesta por el DHS son:

Extranjeros con permiso de permanencia temporal (parole) otorgado por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo (categoría (c)(11)).

otorgado por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo (categoría (c)(11)). Extranjeros a quienes se les ha concedido acción diferida (categoría (c)(14)), con excepción de aquellos bajo DACA o solicitudes T bona fide.

(categoría (c)(14)), con excepción de aquellos bajo DACA o solicitudes T bona fide. Extranjeros con una orden final de remoción que fueron liberados temporalmente bajo una orden de supervisión (OSUP) (categoría (c)(18)).

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Por otro lado, la nueva normativa propone que, por regla general, no se otorgará la autorización de empleo si el extranjero se encuentra en alguna de estas situaciones, a menos que existan intereses públicos compensatorios:

Haber sido arrestado, acusado, procesado o condenado por cualquier acto criminal.

por cualquier acto criminal. Haber admitido un delito violento o peligroso , incluso si no hubo arresto formal.

, incluso si no hubo arresto formal. Tener lazos demostrados con evidencia de pertenencia a una pandilla u organización terrorista.

Por el momento, la propuesta se encuentra en el período de comentarios públicos, que finaliza el 4 de agosto de 2026. Una vez terminada esta fase, la agencia deberá revisar y considerar las opiniones recibidas antes de tomar una decisión final.

Si el gobierno decide seguir adelante, publicará una regla final en el Registro Federal con la fecha de entrada en vigor.