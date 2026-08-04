Agentes del ICE enmascarados en Nueva York: la inmediata reacción de Mamdani en favor a los migrantes

Una jueza suspendió de forma preliminar dos de los puntos centrales de la ley de Nueva York que impedía a los agentes federales actuar con el rostro cubierto. Tras conocerse la resolución, el alcalde Zohran Mamdani publicó un mensaje en redes sociales en respaldo de la comunidad migrante y cuestionó el uso de mascarillas por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La reacción de Mamdani tras el fallo sobre la ley de Nueva York contra el ICE

A través de un mensaje oficial en X, Mamdani se refirió a las disposiciones de la ley y el uso de mascarillas por parte de oficiales. “La seguridad pública no proviene de agentes armados enmascarados que se llevan a las personas de nuestras calles”, escribió.

El mensaje del alcalde de Nueva York llega después de que un juez federal bloqueara parcialmente la ley estatal que buscaba prohibir que agentes del ICE actuaran con el rostro cubierto X @NYCMayor

Luego, envió un mensaje dirigido a los extranjeros residentes de la Gran Manzana: “A los inmigrantes neoyorquinos: ustedes pertenecen a esta ciudad, y esta ciudad está con ustedes”.

El alcalde también recordó que Nueva York ofrece asistencia sin costo. “Si necesita apoyo legal, nuestra Línea Directa de Apoyo Legal para Inmigración es gratuita, confidencial y está disponible sin importar su estatus migratorio. Llame al 1-800-354-0365”, detalló Mamdani.

Qué resolvió una jueza sobre la ley de Nueva York contra el ICE

La resolución fue dictada por la jueza federal Mae D’Agostino, del Tribunal de Distrito para el Norte de Nueva York. La magistrada suspendió temporalmente las disposiciones que impedían a los oficiales del ICE y de otras agencias federales utilizar mascarillas y obligaban a portar una identificación visible durante los procedimientos realizados en el Estado Imperial.

Según el fallo, el estado no tiene autoridad para regular la forma en que las agencias federales ejercen sus funciones. Por ese motivo, esas restricciones permanecerán suspendidas hasta que exista una decisión definitiva sobre la demanda que presentó el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Una juez federal suspendió las disposiciones de la ley de Nueva York que prohibían a los agentes del ICE usar mascarillas durante los operativos migratorios Fotomontaje editado con IA

La resolución impide que el estado haga cumplir la prohibición del uso de mascarillas por parte de agentes federales y la obligación de exhibir una identificación visible. Sin embargo, la jueza mantuvo vigente otra parte de la legislación.

Según el fallo de D’Agostino, la prohibición de que las fuerzas policiales estatales y locales participen en los acuerdos 287(g) con el ICE se mantiene vigente.

De acuerdo con Fox News, tras la decisión, la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James señalaron que analizarán nuevas alternativas legales para defender la normativa. Ambas también destacaron que el tribunal mantuvo vigentes las restricciones a la colaboración local y estatal.

Qué implica el fallo para los operativos del ICE en Nueva York

Hasta que la justicia dicte una resolución definitiva, los agentes del ICE y otras entidades federales podrán usar mascarillas durante las redadas y otros procedimientos migratorios en Nueva York.

Según Fox News, el debate sobre el uso de coberturas faciales por parte de integrantes del ICE se intensificó en los últimos meses.

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

Mientras la administración Hochul sostiene que los operativos deben realizarse con una identificación visible, el gobierno federal, en cambio, considera que las normas sobre uniformes y equipamiento corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales.