De cuánto es el alquiler promedio en Nueva York y qué dice la ley sobre los aumentos en marzo 2026

Hoy en día, vivir en Nueva York implica una inversión más elevada que nunca. De acuerdo con un reporte del New York Post, el alquiler promedio mensual en Manhattan llegó a su punto más alto, ya que alcanzó los US$5000. Esto supone un aumento del 3,7% en comparación con el año anterior, en un mercado con baja oferta disponible.

Factores que impulsan el costo de la vivienda

Expertos del sector advierten que algunas regulaciones produjeron el efecto contrario , a pesar de las intenciones legislativas de proteger a los habitantes.

, a pesar de las intenciones legislativas de proteger a los habitantes. La ley FARE (Fairness in Apartment Rental Expenses), que requiere que la persona que contrata al corredor inmobiliario asuma el costo de su comisión, hizo que los propietarios modificaran su estrategia.

Hoy en día, vivir en Nueva York implica una inversión más elevada que nunca Freepik

Algunos especialistas señalan que estos cambios en las comisiones inmobiliarias podrían trasladarse a los precios.

Cabe destacar que, en Nueva York, los aumentos del alquiler dependen del tipo de contrato. En las unidades con renta estabilizada, los incrementos están regulados por el Rent Guidelines Board, que fija topes anuales (por ejemplo, entre un 2% y un 5% según el plazo del contrato).

En cambio, en el mercado libre (market rate), los propietarios pueden ajustar el precio sin un límite específico al renovar el contrato, siempre que respeten los plazos de notificación establecidos por la ley estatal.

Estatus del alquiler en Nueva York por distritos

La crisis de la vivienda no se restringe solamente al área central de la ciudad.

En Brooklyn, el alquiler promedio también llegó a cerca de US$4300 mensuales. Con una tasa de vacantes por debajo del 2%, la competencia entre arrendatarios es feroz y contribuye a que los precios permanezcan altos en zonas que anteriormente eran vistas como opciones económicas.

Diferencia en los salarios: más del 80% de los solicitantes en Nueva York percibe menos de 40 veces el valor del alquiler, que es el requisito estándar para la aprobación de una solicitud.

más del de los solicitantes en percibe menos de el valor del alquiler, que es el requisito estándar para la aprobación de una solicitud. Inflación: los precios en áreas como Nueva York , Newark y Jersey City crecieron por encima del Índice de Precios al Consumidor general.

los precios en áreas como , y crecieron por encima del general. Unidades estabilizadas: las propuestas de congelación de rentas generan debate, ya que los analistas sugieren que los propietarios trasladarán esos costos a los inquilinos del mercado libre.

Millones de residentes en la ciudad de Nueva York podrían percibir un incremento del alquiler próximamente y el alcalde, Eric Adams, se posicionó al respecto de la medida Unsplash

Jordan St. John, un experto en bienes raíces consultado por el New York Post, señala que no se prevé ningún alivio para este mes. De acuerdo con sus dichos, la diferencia entre lo que ganan los trabajadores y el costo de vida se amplía en la ciudad, excluyendo a las familias de clase media y a los profesionales jóvenes del mercado.

El efecto de las políticas públicas

El reto de equilibrar la protección del arrendatario con la sostenibilidad del mercado es un desafío al que se enfrenta la administración municipal. Gary Malin, quien es el director de operaciones de The Corcoran Group, indicó que los resultados de las políticas más recientes no se han dado como se esperaba.

En cuanto a las viviendas que permanecen vacías debido a la falta de mantenimiento, el directivo dijo: “Si los propietarios no pueden lograr una rentabilidad aceptable, esas unidades simplemente no llegan al mercado abierto”.

Los honorarios de los corredores inmobiliarios, que podían llegar a costar hasta el 15% del alquiler anual, serán trasladados a los propietarios gracias a la nueva normativa X (@NYMag)

La tendencia para el resto de marzo de 2026 señala que los precios seguirán en aumento mientras el inventario de propiedades disponibles continúe en niveles mínimos en la historia.

Los habitantes de Brooklyn y Manhattan ahora se enfrentan a un mercado en el que los departamentos desaparecen en pocas horas y las opciones de "flex-two" (un dormitorio dividido para compartir costos) ya exceden los US$5000 en áreas como el Financial District.