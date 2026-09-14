Nueva York demanda al DHS: “La nueva norma de carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó una demanda federal junto a ciudades como Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King contra la ampliación de la regla de carga pública impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La querella prevé impedir que la norma entre en vigor el próximo viernes 18 de septiembre.

Qué dijo Mamdani sobre el impacto de la nueva regla de carga pública en la comunidad inmigrante

“La nueva norma pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas” , afirmó Mamdani en una conferencia de prensa.

, afirmó Mamdani en una conferencia de prensa. El asesor jurídico municipal, Steve Banks , sostuvo que “ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios a los que tiene derecho legalmente” .

, sostuvo que “ningún inmigrante neoyorquino . Nueva York cuenta con más de 3,1 millones de residentes nacidos fuera de EE.UU., equivalentes al 38% de su población total.

Qué cambia con la nueva regla de carga pública en EE.UU.

Hasta el 17 de septiembre , el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés) evalúa beneficios en efectivo e institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno.

, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( , por sus siglas en inglés) evalúa a largo plazo financiada por el gobierno. Desde el 18 de septiembre, el análisis podrá incluir ayudas económicas en efectivo , subsidios de vivienda, cupones SNAP y determinados programas de asistencia financiera universitaria.

, subsidios de vivienda, y determinados programas de El organismo federal deberá considerar además edad, salud, situación familiar, recursos económicos, activos y educación del solicitante.

La nueva regla de carga pública podría evaluar ayudas económicas en efectivo, subsidios de vivienda, cupones SNAP y determinados programas de asistencia financiera universitaria

Qué migrantes quedan exceptuados de la medida

La norma aplica a personas que solicitan el ajuste de estatus para la green card por categorías familiares o laborales.

por categorías familiares o laborales. Quedan exceptuados refugiados, asilados, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) , víctimas de delitos con visas U y T, y autopeticionarios bajo VAWA, entre otras categorías protegidas.

, víctimas de delitos con visas U y T, y autopeticionarios bajo VAWA, entre otras categorías protegidas. La coalición de gobiernos locales argumenta que el DHS excedió sus facultades y actuó sin cumplir los procedimientos requeridos para el cambio.

Quedan exceptuados refugiados, asilados, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en la nueva regla de carga pública Imagen generada con IA

Qué hacer si se presenta una solicitud de ajuste de estatus antes de los nuevos cambios

Si una solicitud de green card se presenta antes del 18 de septiembre, se aplican las reglas vigentes hasta ahora. Si el trámite se envía de ese día o después, o si el formulario tiene matasellos del 18 de septiembre en adelante, corresponde usar la nueva edición del formulario I-485, fechada ese mismo día.

Las demandas de Nueva York y de la coalición de ciudades buscan que un juez federal frene la entrada en vigor de la norma antes del viernes 18 de septiembre, aunque el resultado de esa gestión judicial todavía no se conoce.

El abogado de inmigración Angel Leal explica en qué consiste el cambio de la carga pública para solicitudes de green card ante el Uscis

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.