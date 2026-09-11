Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “Estamos viendo un terror hacia los inmigrantes en nuestra ciudad”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, apuntó contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante una conferencia de prensa celebrada el 1° de septiembre. Las declaraciones se dieron en medio de la disputa entre las autoridades locales y el gobierno de Donald Trump.

Qué dijo Mamdani sobre los inmigrantes en Nueva York

Según la oficina del alcalde de Nueva York, Mamdani cuestionó las acciones de la entidad y sostuvo que generan temor entre migrantes de distintos estatus. El alcalde hizo esas declaraciones junto con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, durante un reclamo al gobierno federal por fondos destinados a seguridad y contraterrorismo.

Zohran Mamdani cuestionó los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump y afirmó que generan temor entre los inmigrantes de Nueva York

“Estamos viendo un terror hacia los inmigrantes en toda nuestra ciudad y, francamente, en toda nuestra nación”, definió el mandatario demócrata con respecto a las operaciones de la agencia federal.

“Lo que estamos viendo del ICE es un intento de criminalizar el hecho mismo de ser inmigrante”, agregó Mamdani. También afirmó que las operaciones habían generado un clima de miedo que llevaba a algunas personas a preocuparse incluso por salir de sus hogares.

El alcalde defendió además las políticas locales de protección a los inmigrantes y señaló que Nueva York mantiene mecanismos para informar a las autoridades federales cuando una persona comete delitos graves. Hochul sostuvo durante la misma conferencia que el estado mantiene desde hace años una política de cooperación en esos casos.

Cuántos arrestos realizó el ICE en Nueva York

Las declaraciones de Mamdani coincidieron con la presentación de los resultados de la operación Rotten Apple, desarrollada entre el 27 de julio y el 29 de agosto en distintas zonas del estado de Nueva York.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el operativo terminó con 2197 arrestos. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que entre las personas detenidas había individuos vinculados con homicidios, violaciones, delitos sexuales contra menores, tráfico de drogas y otros delitos violentos.

Markwayne Mullin presentó los resultados de la operación migratoria durante una conferencia en Nueva York

El operativo abarcó Nueva York y otras zonas del estado, incluidas las áreas de Long Island y el valle del Hudson.

El DHS no publicó un desglose de los arrestos con respecto a antecedentes penales, condenas o cargos pendientes. Por este motivo, la cifra total del operativo no permite determinar cuántas de las personas detenidas tenían historial criminal.

Hochul cuestionó la presentación de los resultados y sostuvo que una persona que se encuentra en EE.UU. sin autorización migratoria no necesariamente tiene antecedentes criminales.

Cuánto aumentaron los arrestos de ICE en EE.UU.

Datos proporcionados por la agencia al Deportation Data Project, una iniciativa de la Universidad de California, muestran que el ICE realizó 49.571 arrestos en julio de 2026.

En medio del aumento de detenciones del ICE en EE.UU., Mamdani apuntó contra los operativos de la agencia en Nueva York ICE

La cifra representa el máximo mensual del segundo mandato de Trump y supone un aumento del 15% respecto de los 43.021 arrestos registrados en junio. En febrero, la agencia había realizado 29.241 arrestos.

El promedio de julio fue de aproximadamente 1599 arrestos por día, todavía por debajo del objetivo de 2000 arrestos diarios que la administración Trump fijó como objetivo. La cifra nacional corresponde a arrestos realizados por la agencia y no equivale al número de personas posteriormente detenidas o deportadas.

La investigación también muestra diferencias entre la caracterización oficial de las operaciones y el perfil de las personas arrestadas. Según el análisis de la información de ICE publicado por la Associated Press, más de la mitad de los arrestados en julio no tenían condenas penales.