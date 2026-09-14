Green card, TPS y carga pública: el anuncio oficial de Mamdani con decisiones de ley que se aplicarían en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto con una coalición de gobiernos locales, presentó una demanda federal contra la ampliación de la regla de carga pública. La normativa está prevista para comenzar a aplicarse el 18 de septiembre y permitiría considerar una lista más amplia de beneficios públicos al evaluar determinadas solicitudes de residencia permanente.

Qué dijo Mamdani sobre la demanda de Nueva York al gobierno de Donald Trump

La demanda fue presentada el 14 de septiembre ante un tribunal federal de Manhattan y cuestiona la regulación que aplicarán los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) al analizar solicitudes de ajuste de estatus.

Según lo retomado por AMNY, la presentación fue realizada por Nueva York junto con Chicago, San Francisco, Seattle, Washington D.C. y el condado de Santa Clara. En paralelo, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, impulsa otra demanda contra la misma regulación.

Ambas acciones buscan evitar que la disposición entre en vigencia el próximo 18 de septiembre. “La nueva norma sobre la carga pública pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas”, dijo Mamdani en una conferencia de prensa.

La coalición sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) excedió las facultades otorgadas por el Congreso y modificó el concepto histórico de carga pública. También afirma que la administración federal actuó de manera arbitraria y no cumplió con los procedimientos requeridos para establecer cambios sustanciales en las reglas migratorias.

Mamdani y el asesor jurídico municipal Steve Banks señalaron que el efecto de las nuevas políticas de la administración Trump podría alcanzar a familias que necesitan atención médica, programas de nutrición o asistencia habitacional.

“Ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios a los que tiene derecho legalmente”, dijo Banks.

La ciudad fundamenta parte de su reclamo en el impacto que tendría la medida sobre una población inmigrante numerosa. Según los datos incluidos en la demanda y retomados por AMNY, Nueva York cuenta con más de 3,1 millones de residentes nacidos fuera de EE.UU., equivalentes al 38% de su población.

Qué cambiará con la nueva regla de carga pública que desafió Nueva York

Hasta el 17 de septiembre, el Uscis considera principalmente la recepción de determinados beneficios en efectivo destinados al mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno.

y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno. Desde el 18 de septiembre, el análisis podrá incluir todos los programas públicos sujetos a evaluación según los ingresos que reciba el solicitante.

Mamdani presentó una demanda contra las políticas de carga pública y argumenta que generan un temor que aleja a las familias de servicios esenciales de salud y nutrición MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre los programas que podrán formar parte de la revisión aparecen:

Ayudas económicas en efectivo

en efectivo Subsidios de vivienda

Cupones de alimentos o SNAP

Determinados programas de asistencia financiera para estudios universitarios

La nueva regulación rescinde el esquema establecido en 2022 y concede a los funcionarios mayor margen para valorar las circunstancias de cada persona. “Las familias que sigan cumpliendo todos los requisitos para recibir prestaciones sufrirán un efecto disuasorio, y todos los neoyorquinos lo pagarán”, cuestionó Mamdani.

El análisis no se limitará a determinar si alguien recibió un beneficio. El Uscis deberá considerar de manera conjunta factores como la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos, los activos, la situación financiera, la educación y las habilidades.

Qué inmigrantes están sujetos y quiénes quedan fuera de la regla de carga pública

La modificación afecta principalmente a las personas que soliciten el ajuste de estatus para obtener la green card, tanto mediante determinadas categorías familiares como laborales.

Para estos casos, la fecha del envío de la solicitud será relevante frente a la entrada en vigor de la nueva regulación.

La nueva regla amplía los factores que el Uscis podrá evaluar para determinar si un inmigrante puede convertirse en una carga pública Fotomontaje realizado con IA

Los solicitantes que presenten el I-485 de manera electrónica o cuyo formulario tenga matasellos del 18 de septiembre o posterior deberán utilizar la nueva edición, fechada el mismo día.

También se modificaron las disposiciones relacionadas con las fianzas de carga pública mediante los I-945 e I-356.

La legislación mantiene excepciones para distintos grupos. Entre ellos figuran refugiados, asilados, solicitantes y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), víctimas de determinados delitos o trata mediante visas U y T, autopeticionarios bajo VAWA y Jóvenes Inmigrantes Especiales, entre otras categorías protegidas.