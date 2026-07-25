Nueva York frena nuevos megacentros de datos: cómo la medida busca proteger las facturas de electricidad

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una orden ejecutiva que establece una moratoria de hasta un año para nuevos centros de datos hiperescalables. Durante ese período, el estado suspenderá la emisión de determinados permisos ambientales mientras analiza los posibles efectos de estas instalaciones sobre la red eléctrica.

Anunciada por Hochul: cómo la medida busca proteger las facturas de electricidad en Nueva York

Hochul sostuvo que la llegada simultánea de grandes centros de datos podría superar la capacidad disponible de la red y trasladar a los usuarios parte del costo de las nuevas obras energéticas. La mandataria afirmó que su administración busca evitar aumentos en las facturas de residentes y empresas derivados de la expansión de esa infraestructura.

De acuerdo con el comunicado oficial, la moratoria busca dar tiempo al estado para establecer estándares sobre demanda eléctrica, consumo de agua, calidad del aire y efectos comunitarios.

“Ahora mismo tengo más de 30 proyectos en marcha en el estado de Nueva York, y si los pusiera en marcha todos, mañana mismo no podríamos encender las luces. Así de grave es la situación”, enfatizó la mandataria demócrata. En ese sentido, concluyó: “Tenemos que reflexionar detenidamente sobre esto, y eso es lo que me entusiasma hacer”.

Qué propone Hochul para frenar los proyectos de megacentros de datos en Nueva York

Según el gobierno estatal, Hochul firmó la primera moratoria de alcance estatal en EE.UU. para estos centros de datos. La orden no establece que todos esos proyectos queden detenidos, ya que su efecto dependerá del tipo de permiso requerido y del estado de cada expediente.

La medida de Kathy Hochul busca frenar el desarrollo de más de 30 proyectos de megacentros de datos activos en Nueva York Cushman & Wakefield

Durante la moratoria, el Departamento de Servicio Público elaborará un estudio general de impacto ambiental. Una vez finalizados esos estándares, los proyectos podrán avanzar si cumplen las exigencias estatales y las aprobaciones locales correspondientes.

Medidas simultáneas en Nueva York sobre la innovación tecnológica

Al mismo tiempo, el estado impulsa Empire AI, un consorcio público y académico creado para ampliar la capacidad de cómputo dedicada a investigaciones de interés público.

La administración también encargó a la comisión FutureWorks analizar los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial y formular recomendaciones sobre la transición laboral.

Hochul alertó que, si no tomaba medidas sobre los proyectos de gran escala, los usuarios en Nueva York se iban a quedar sin luz Facebook Governor Kathy Hochul

El plan incluye la elaboración de un Marco de Inversión Comunitaria para orientar a los gobiernos locales en la negociación de beneficios con los desarrolladores. El documento podrá contemplar mejoras de infraestructura, inversiones en cuidado infantil, apoyo financiero directo, contratación local y programas de capacitación laboral.