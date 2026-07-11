Hochul celebra un acuerdo en Nueva York: “Con hasta 50.000 empleos en el horizonte”

La gobernadora Kathy Hochul anunció un nuevo avance en el proyecto de Micron Technology en el condado de Onondaga, cerca de Syracuse. Se trata de una inversión estimada en 100 mil millones de dólares que, según proyecciones oficiales, podría generar hasta 50.000 puestos de trabajo “en el horizonte” entre empleos directos, indirectos y actividades vinculadas a la construcción.

Cómo avanzan las obras del megaproyecto en Nueva York

Según informó la oficina de la gobernadora, los equipos de trabajo comenzaron a colocar las primeras bases de hormigón que sostendrán las futuras instalaciones destinadas a la fabricación de chips.

La administración estatal destacó que esta etapa fue alcanzada varios meses antes de lo previsto, lo que permitió acelerar la transición desde las tareas de preparación del terreno hacia la construcción de las estructuras principales.

“Esta es la mayor inversión privada en la historia del estado de Nueva York y ya genera beneficios para los neoyorquinos, nuestra economía y nuestras empresas locales”, afirmó Hochul en un comunicado.

La mandataria aseguró además que el avance refleja el crecimiento que experimenta el sector tecnológico en distintas regiones del estado y el atractivo que Nueva York tiene para nuevas inversiones industriales.

Qué es Micron y por qué la producción de chips es estratégica en Nueva York

Micron Technology es una de las principales compañías estadounidenses dedicadas a la fabricación de memorias utilizadas en computadoras, teléfonos inteligentes, centros de datos, sistemas de inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas.

La expansión forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la producción doméstica de semiconductores, reducir la dependencia de proveedores extranjeros y reforzar la cadena de suministro de una industria considerada crítica para la economía y la seguridad tecnológica del país.

Según datos difundidos por el gobierno estatal, desde la llegada de Hochul al poder, las empresas vinculadas a este sector anunciaron más de US$125 mil millones en inversiones dentro de Nueva York.

Micron Technology es una de las principales compañías estadounidenses dedicadas a la fabricación de memorias Mike Groll - Office of the Governor

El impacto económico que esperan en el centro de Nueva York

Las autoridades consideran que los beneficios del proyecto irán mucho más allá de la construcción de las plantas industriales.

Las proyecciones oficiales indican que la iniciativa podría atraer a más de 84.000 nuevos residentes al estado, incluidos unos 76.000 en la región central de Nueva York, impulsados por la demanda de trabajadores y el crecimiento de actividades económicas asociadas.

De acuerdo con el aviso oficial, ese aumento poblacional podría traducirse en una mayor necesidad de viviendas, infraestructura, transporte y servicios públicos en las comunidades cercanas a Syracuse.

Los fondos que acompañarán el crecimiento de la región

Para preparar a la zona ante esa expansión, el estado puso en marcha distintos programas complementarios destinados a vivienda, desarrollo comunitario y capacitación laboral.

Las autoridades consideran que los beneficios del proyecto irán mucho más allá de la construcción de las plantas industriales Mike Groll - Office of the Governor

Entre ellos figuran un fondo de US$150 millones para vivienda, otro de US$500 millones para inversiones comunitarias y un programa de US$200 millones para formación de trabajadores, orientado a cubrir la demanda de talento que requerirá la industria tecnológica durante los próximos años.