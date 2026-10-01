Nueva York suspende los trámites del seguro de desempleo por una actualización y advierte demoras en los pagos

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (Nysdol, por sus siglas en inglés) anunció que en noviembre comenzará la suspensión temporal de su sistema para procesar las solicitudes de seguro de desempleo. La interrupción, que podría extenderse durante 12 días, impedirá presentar nuevas peticiones o certificar beneficios semanales, lo que provocará demoras temporales en la entrega de los pagos.

Trámites por desempleo en Nueva York: freno a los trámites en noviembre

El lunes 2 de noviembre de 2026 a las 17 hs (hora del este) comenzará la actualización del sistema de Nysdol, según informaron las autoridades mediante un comunicado oficial. El sistema actualizado reemplazará por uno conocido como Servicios de Desempleo, que tiene 50 años de antigüedad.

La actualización del sistema de Seguro de Desempleo en Nueva York podría tomar entre 9 y 12 días Freepik

El Departamento señaló que la plataforma actualizada facilitará a los usuarios el acceso a la asistencia y simplificará los requisitos para las empresas. El propósito es mantener al mismo tiempo una sólida protección de la información personal y la prevención del fraude para todos los usuarios.

De acuerdo con el texto, se prevé que el proceso para poner en marcha completamente el sistema actualizado de Servicios de Desempleo tome entre 9 y 12 días.

Durante este período, todos los servicios de seguro de desempleo en línea y por teléfono no estarán disponibles. Esto permitirá una transición segura a la plataforma actualizada durante la actualización.

Qué pasará en Nueva York con el sistema de desempleo durante la interrupción

Las autoridades del Nysdol indicaron en el comunicado que, durante el período de interrupción, las personas y las empresas deben tener en cuenta lo siguiente:

Los clientes no podrán presentar nuevas solicitudes de seguro de desempleo, certificar el cobro de prestaciones semanales ni acceder o actualizar la información de su cuenta. La fecha límite para presentar una solicitud o certificarla es el lunes 2 de noviembre de 2026 a las 17 hs (ET).

de seguro de desempleo, certificar el cobro de prestaciones semanales ni acceder o actualizar la información de su cuenta. La fecha límite para presentar una solicitud o certificarla es el Las personas experimentarán retrasos en los pagos . Sin embargo, recibirán todos los pagos de beneficios a los que tienen derecho una vez que se complete la actualización y los presenten o certifiquen en el sistema actualizado.

. Sin embargo, recibirán todos los pagos de beneficios a los que tienen derecho una vez que se complete la actualización y los presenten o certifiquen en el sistema actualizado. Los beneficiarios deben continuar con el registro de sus actividades de búsqueda de empleo. Para mantener su elegibilidad para el seguro, la persona debe completar y registrar al menos tres actividades de búsqueda de trabajo cada semana.

cada semana. Los Centros de Empleo estarán disponibles virtualmente con cita previa para brindar asistencia en la búsqueda de trabajo.

con cita previa para brindar asistencia en la búsqueda de trabajo. La actualización de los Servicios de Desempleo no afectará la presentación electrónica de los formularios NYS-1 y NYS-45 a través del Departamento de Impuestos y Finanzas (TAX). Las empresas continuarán con la presentación de los formularios NYS-1 y NYS-45 a través de TAX una vez que los Servicios estén disponibles.

A causa de la actualización del sistema, las personas experimentarán retrasos en los pagos de Seguro de Desempleo de Nueva York Freepik

Una vez completada la transición, el Nysdol notificará a todos los clientes cuando el sistema actualizado esté disponible.

“Se inicia un nuevo y emocionante capítulo para nuestra agencia con el lanzamiento del sistema de Servicios de Desempleo, la mayor actualización de sistema en los Estados Unidos. Esta actualización ha sido el resultado de años de trabajo, ya que nos hemos esforzado por garantizar que brinde los resultados que los neoyorquinos han estado solicitando y que merecen”, expresó la comisionada del Nysdol, Roberta Reardon.

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Qué cambia para los usuarios con el nuevo sistema del Nysdol

Bajo la nueva actualización, con su cuenta de NY.gov, la mayoría de los usuarios podrán completar todo el proceso de solicitud en línea, incluso desde sus celulares. De acuerdo con el gobierno estatal, el sistema introducirá las siguientes ventajas para las personas: