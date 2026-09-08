Oficial y confirmado: el alcalde de Nueva York anuncia la creación de una agencia que impactará en millones de trabajadores

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció esta semana la creación de una agencia denominada Oficina del Poder de los Trabajadores (MOWP, por sus siglas en inglés), diseñada para ayudar a los empleados mediante el uso de los recursos y la capacidad de convocatoria del Ayuntamiento. La oficina se enfocará en distintos aspectos de las condiciones de trabajo.

Qué es la agencia MOWP que anunció Mamdani en Nueva York

El 7 de septiembre, el alcalde de Nueva York confirmó mediante un comunicado de prensa oficial la creación de la MOWP. Esta oficina, según las autoridades, colaborará con el Ayuntamiento y las agencias municipales en materia de divulgación, educación, políticas, investigación y alianzas estratégicas centradas en los trabajadores que carecen de condiciones laborales óptimas, salarios adecuados y representación en el trabajo.

El alcalde de Nueva York sostuvo que la nueva oficina se asegurará de que los trabajadores tengan voz y voto sobre sus condiciones laborales @NYCMayor

La oficina estará dirigida por su primer director ejecutivo, Tony Perlstein. “Los trabajadores neoyorquinos se presentan a trabajar, cumplen con sus responsabilidades y mantienen esta ciudad en funcionamiento. Con demasiada frecuencia, no tienen voz ni voto en las condiciones laborales en las que trabajan”, declaró Mamdani.

En el comunicado, el alcalde resaltó la labor que cumplirá la nueva agencia: “La MOWP se asegurará de que los trabajadores tengan voz y voto antes de que la explotación se convierta en una crisis y las violaciones se vuelvan habituales”.

El MOWP estará supervisado por la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, quien en el comunicado sostuvo que permitirá anticiparse a la explotación “en lugar de simplemente reaccionar ante ella”.

Cómo funcionará la MOWP creada por el alcalde de Nueva York

Para establecer relaciones con los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales, la MOWP realizará las siguientes gestiones:

Convocar a los trabajadores de base, líderes sindicales , centros de trabajadores, empleados inmigrantes, eventuales y de plataformas digitales.

, centros de trabajadores, empleados inmigrantes, eventuales y de plataformas digitales. Celebrar audiencias públicas sobre cuestiones laborales importantes.

sobre cuestiones laborales importantes. Proporcionar referencias a organizaciones que apoyan a los empleados.

que apoyan a los empleados. Coordinar con los organismos municipales para elaborar investigaciones sobre los problemas más urgentes que afrontan los trabajadores.

más urgentes que afrontan los trabajadores. Elaborar propuestas políticas basadas en las experiencias de los empleados.

basadas en las experiencias de los empleados. Involucrar a los trabajadores en los desafíos emergentes . Esto incluye el uso de nuevas tecnologías, la clasificación errónea, la explotación basada en la inmigración y los riesgos climáticos para la seguridad.

. Esto incluye el uso de nuevas tecnologías, la clasificación errónea, la explotación basada en la inmigración y los riesgos climáticos para la seguridad. Facilitar información sobre sus derechos en los puntos de contacto cotidianos, incluidos los centros de empleo, las bibliotecas, las escuelas y los eventos comunitarios.

La oficina anunciada por el alcalde de Nueva York colaborará con el Ayuntamiento y las agencias municipales para mejorar las condiciones de los trabajadores Freepik

La creación de la MOWP se produce en un escenario de marcada desigualdad económica, de acuerdo con las autoridades neoyorquinas. Según el gobierno de Mamdani, el director ejecutivo promedio de las 100 corporaciones más grandes y peor pagadas de Estados Unidos ganó 614 veces el salario promedio de sus empleados el año pasado.

Asimismo, la oficina del alcalde indicó que los ingresos medios reales de los neoyorquinos se encuentran estancados, con base en datos del portal oficial del contralor Mark Levine.

Quién es Tony Perlstein, el director de la MOWP de Nueva York

La MOWP será administrada por Perlstein, quien, según el gobierno de Mamdani, cuenta con décadas de experiencia como organizador sindical y comunitario, y “un compromiso de toda la vida con los trabajadores, el empoderamiento comunitario y el servicio público”.

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Nacido en el Bronx y criado en Brooklyn, Perlstein se desempeñó recientemente como director del departamento de organización del sindicato United Auto Workers (UAW), que representa a cientos de miles de trabajadores en sectores como la industria automotriz, aeroespacial y maquinaria agrícola. Previamente, había sido codirector nacional de educación del UAW.

Con experiencia previa como estibador en los puertos de Nueva York y Nueva Jersey, Perlstein fue elegido secretario-tesorero de su sindicato local. En ese rol, según la administración Mamdani, contribuyó a liderar “una exitosa iniciativa nacional” para aumentar los salarios y garantizar que las nuevas tecnologías no perjudicaran el nivel de vida de los empleados.