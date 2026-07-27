Buenas noticias en NYC: Hochul anunció más de 550 nuevos empleos con la llegada de una empresa de IA a Manhattan

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la llegada de la empresa de inteligencia artificial Legora, que abrirá una sede en Manhattan. La compañía proyecta crear más de 550 puestos de trabajo y destinará recursos a investigación y desarrollo como parte de su expansión en Estados Unidos.

Qué anunció Hochul sobre la llegada de Legora a Nueva York

Según informó el gobierno de Nueva York en un comunicado oficial, la compañía ocupará una oficina de 98.420 pies cuadrados (9144 metros cuadrados) en el edificio ubicado en 11 Madison Avenue. Allí, desarrollará tareas de ingeniería, desarrollo de productos, ingeniería legal y operaciones corporativas.

La empresa de inteligencia artificial Legora anunció que tendrá una oficina en Nueva York Freepik - Freepik

Para acompañar el proyecto, la administración estatal aprobó hasta US$10,5 millones en créditos fiscales a través del Excelsior Jobs Program, un beneficio sujeto al cumplimiento de metas de inversión, creación de empleo y actividades de investigación y desarrollo.

“La decisión de Legora de expandir sus operaciones en Estados Unidos desde la ciudad de Nueva York es otro voto de confianza en nuestro talento, nuestro ecosistema de innovación y nuestro compromiso con las empresas tecnológicas”, afirmó Hochul en el comunicado.

La llegada de Legora a Nueva York generará empleos e inversión

El comunicado oficial señala que Legora se comprometió a incorporar cientos de empleados de tiempo completo durante los próximos años. A su vez, el plan contempla US$87,5 millones destinados a investigación y desarrollo, una inversión que también forma parte de los compromisos asumidos dentro del programa estatal.

La presidenta y directora ejecutiva de Empire State Development, Hope Knight, sostuvo que la llegada de compañías vinculadas con la inteligencia artificial fortalece la economía local.

“La expansión de Legora creará oportunidades para los neoyorquinos, acelerará la innovación y reforzará el impulso que estamos viendo con compañías tecnológicas globales que siguen ampliando su presencia en el estado”, expresó.

Las autoridades de Nueva York destacaron que la llegada de la empresa de IA impulsará la creación de cientos de empleos Facebook Governor Kathy Hochul

De acuerdo con el comunicado, Legora tiene una plataforma de inteligencia artificial destinada al sector jurídico, utilizada por más de 1500 estudios de abogados y clientes corporativos en 50 mercados. El director comercial de la empresa, Patrick Forquer, aseguró que Manhattan se consolidó como uno de los principales polos para el desarrollo de herramientas de IA aplicadas al ámbito legal.

Por su parte, el director financiero, David Eckstein, explicó que la nueva oficina permitirá ampliar la presencia de la compañía en Norteamérica y ofrecer un mayor respaldo a su cartera internacional de clientes.

El plan para atraer inversiones tecnológicas en Nueva York

La administración Hochul indicó que este proyecto forma parte de la estrategia estatal para atraer empresas vinculadas con la inteligencia artificial, la tecnología financiera y otros sectores de alto crecimiento. Según el comunicado, entre los factores que favorecen la llegada de nuevas inversiones se encuentran:

Disponibilidad de mano de obra especializada

Presencia de universidades de prestigio

Acceso al capital

Proyectos orientados a la innovación

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que Yonkers recibirá 10 millones de dólares de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano.

De acuerdo con lo que presentaron las autoridades en el comunicado, la instalación de la nueva sede de Legora en Manhattan se suma a otras iniciativas impulsadas por el estado para promover inversiones privadas y ampliar la oferta de empleo calificado en la industria tecnológica.