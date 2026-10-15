Nueva York tendrá una hora menos el próximo 1° de noviembre: el momento exacto en el que se atrasan los relojes

El calendario de cambio de horario de 2026 ya tiene una fecha clave para los habitantes de Nueva York. El domingo 1° de noviembre finalizará el horario de verano y comenzará nuevamente el estándar. El ajuste permitirá ganar una hora de sueño durante esa madrugada, pero también modificará la distribución de la luz natural, con amaneceres y atardeceres más tempranos.

Nueva York atrasará los relojes el 1° de noviembre durante la madrugada

Según los datos publicados por Time and Date, el cambio se producirá cuando el reloj marque las 2 hs (hora local) del domingo 1° de noviembre.

En ese instante, los relojes deberán retrasarse una hora hasta volver a marcar la una.

Los datos más importantes para tener en cuenta son:

Movimiento de las agujas : se atrasarán 60 minutos.

: se atrasarán 60 minutos. Motivo : finaliza el horario de verano y comienza el horario estándar.

: finaliza el horario de verano y comienza el horario estándar. Efecto sobre la luz natural : el amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente una hora antes que el día anterior.

: el amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente una hora antes que el día anterior. Tiempo adicional : quienes mantengan su rutina habitual podrán disponer de una hora más durante esa madrugada.

: quienes mantengan su rutina habitual podrán disponer de una hora más durante esa madrugada. Próximo cambio horario: el siguiente ajuste está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes volverán a adelantarse una hora.

El ajuste horario consistirá en retrasar los relojes 60 minutos Fotomontaje realizado con IA

Por qué Nueva York cambia la hora dos veces al año

El sistema vigente en Estados Unidos establece que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre en la mayoría de las jurisdicciones que lo aplican.

De acuerdo con la información general sobre el horario de verano publicada por Time and Date, el calendario actual fue introducido en 2007, según las disposiciones de la Ley de Política Energética de 2005.

En este esquema, el cambio de marzo consiste en adelantar los relojes una hora, mientras que el ajuste de noviembre implica retrasarlos 60 minutos. El objetivo práctico del sistema es modificar la distribución de las horas de luz según el horario oficial a lo largo de las estaciones.

Nueva York figura entre los estados que observan el horario de verano durante 2026. El período comenzó el domingo 8 de marzo y terminará el domingo 1° de noviembre.

El sistema no se aplica de manera uniforme en todo el territorio estadounidense. La información de Time and Date indica que la mayor parte de Arizona y Hawái no observa el horario de verano. También señala que las dependencias estadounidenses, entre ellas Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes, no realizan este cambio.

La redistribución de la luz natural provocará amaneceres y atardeceres más tempranos durante los meses de otoño e invierno Imagen ilustrativa generada con IA

El calendario de cambios horarios que seguirá Nueva York hasta 2029

Para los años siguientes, las fechas serán diferentes porque el calendario se establece en función de los domingos correspondientes a cada ciclo. Las jornadas previstas son:

2027 : el horario de verano comenzará el domingo 14 de marzo, con un adelanto de una hora, y finalizará el domingo 7 de noviembre, con un atraso de 60 minutos.

: el horario de verano comenzará el domingo 14 de marzo, con un adelanto de una hora, y finalizará el domingo 7 de noviembre, con un atraso de 60 minutos. 2028 : el primer cambio será el domingo 12 de marzo y el segundo, el domingo 5 de noviembre.

: el primer cambio será el domingo 12 de marzo y el segundo, el domingo 5 de noviembre. 2029: los relojes se adelantarán el domingo 11 de marzo y se atrasarán el domingo 4 de noviembre.