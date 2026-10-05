Cambio de hora en EE.UU.: quién es Tom Cotton, el senador al que apunta Trump por frenar su proyecto de ley

El debate por el cambio de hora en Estados Unidos volvió a escalar y esta vez quedó en el centro de la disputa un senador republicano de Arkansas. Donald Trump reclama avanzar con una legislación que terminaría con el ajuste de los relojes dos veces al año, pero Tom Cotton sostiene que mantener los relojes sin cambios podría generar consecuencias durante los meses de invierno.

Ley sobre el cambio de hora: Trump apunta contra Tom Cotton

La disputa tomó una nueva dimensión el sábado 3 de octubre, cuando Trump publicó en su cuenta de Truth Social un supuesto número telefónico de Cotton y pidió a los habitantes de Arkansas que se comunicaran con el senador para reclamarle que dejara avanzar la iniciativa.

Donald Trump publicó el 3 de octubre en Truth Social un número telefónico de Tom Cotton @DonaldTrump

Según informó Reuters, Trump considera que existe un respaldo amplio a mantener el horario de verano durante todo el año y cuestionó que Cotton bloquee el avance de la legislación conocida como Sunshine Protection Act.

El presidente publicó un mensaje en el que afirmó que Cotton, a quien describió como un amigo, frena una legislación importante. El número difundido por Trump fue consultado posteriormente por la agencia y derivó directamente a un buzón de voz que no se identificaba expresamente como perteneciente al senador.

Cotton explicó por qué rechaza el horario de verano permanente

Cotton no respondió directamente al mensaje de Trump, pero publicó su propia explicación en su cuenta de X. El senador reconoció que tampoco le gusta tener que cambiar los relojes, aunque recordó que el Congreso ya estableció en otras ocasiones un horario de verano permanente y posteriormente tuvo que revertir esas decisiones después de que los estadounidenses experimentaran amaneceres demasiado tardíos durante el invierno.

En su argumento aparece uno de los principales puntos de conflicto alrededor del cambio de horario: mientras los defensores de la propuesta priorizan disponer de más luz solar durante la tarde, los críticos ponen el foco en las primeras horas del día.

Tom Cotton respondió a través de X y argumentó que la experiencia histórica demuestra que mantener el horario de verano permanente provoca amaneceres demasiado tardíos en invierno @TomCotton

Cotton sostuvo que los habitantes de Arkansas no quieren que sus hijos tengan que dirigirse a la escuela cuando todavía está oscuro. El senador afirmó que su prioridad será siempre el estado al que representa.

La posición de Cotton coincide con los argumentos de quienes consideran que mantener permanentemente el horario de verano podría hacer que niños, trabajadores y otros habitantes tengan que desplazarse durante las horas de oscuridad en las mañanas de invierno.

Enfrentado con Trump: Cotton es senador por Arkansas desde 2015

De acuerdo con la biografía de Britannica, Cotton nació el 13 de mayo de 1977 y creció en una granja ganadera de Arkansas. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

Antes de iniciar su carrera política, trabajó como asistente legal en un tribunal federal de apelaciones. Su trayectoria también incluye varios años en el Ejército de Estados Unidos.

Cotton se desempeñó como oficial de infantería y participó en misiones en Irak y Afganistán. Durante su servicio recibió la Estrella de Bronce y la Insignia de Infantería de Combate.

Tom Cotton, nacido en 1977 y criado en una granja ganadera de Arkansas, representa a Arkansas en el Senado estadounidense desde 2015 @TomCotton

Después de abandonar el servicio activo en 2009, trabajó como consultor de gestión para McKinsey & Company. Su ingreso a la política se produjo posteriormente, cuando en 2012 consiguió un escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU., en un contexto en el que se alineó con el movimiento Tea Party.

En 2014 fue elegido senador por Arkansas y comenzó a ejercer ese cargo en 2015. Desde entonces, se convirtió en una de las figuras republicanas del estado y fue reelegido para un segundo mandato en noviembre de 2020.