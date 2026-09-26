Cambio de hora en EE.UU. y qué debe pasar antes del 1° de noviembre para que los relojes no se atrasen

El próximo domingo 1° de noviembre, conforme a la Ley de Horario Uniforme, los residentes de Estados Unidos deberán atrasar una hora sus relojes para dejar atrás el horario de verano y pasar al estándar. No obstante, un proyecto denominado Ley de Protección de la Luz Solar obtuvo la aprobación de la Cámara de Representantes en julio y podría ser aprobado antes de la fecha límite.

Qué debe pasar antes del 1° de noviembre para que los relojes no se atrasen en EE.UU.

El debate para eliminar el cambio de hora bianual en Estados Unidos volvió a cobrar impulso legislativo este año, pero enfrenta un plazo límite debido a las fechas establecidas por la legislación vigente. La Cámara de Representantes aprobó el pasado 14 de julio de 2026 el proyecto de Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act), en el primer paso efectivo para que se convierta en ley.

Un proyecto de ley, denominado Sunshine Protection Act, podría establecer el DST de manera permanente durante todo el año en EE.UU. Archivo

Ahora, para evitar que los ciudadanos deban atrasar una hora sus relojes este otoño, el Senado debe aprobar el proyecto de ley y el presidente Donald Trump debe firmarlo antes del 1° de noviembre de 2026.

Actualmente, la propuesta se encuentra retenida en el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, que aún no ha sometido la medida a votación, según Fox News. Si el proyecto no avanza en la Cámara Alta antes de la fecha mencionada, la población tendrá que ajustar sus relojes como de costumbre.

Según los términos de la propuesta, los estados que ya aplican el horario estándar permanente, como Hawái y la mayor parte de Arizona, no se verían obligados a cambiarlo.

Si la Cámara Alta no aprueba el proyecto de ley antes del 1° de noviembre, los residentes de EE.UU. tendrán que ajustar sus relojes como de costumbre Freepik

Cambio de hora en EE.UU.: el debate sobre la Sunshine Protection Act

El proyecto cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, quien señaló en Truth Social que el cambio de hora bianual obliga a las ciudades y estados a gastar millones de dólares al año.

“Es hora de que la gente deje de preocuparse por el “reloj”, sin mencionar todo el trabajo y dinero que se gasta en esta producción ridícula dos veces al año. También será una muy buena victoria para el Partido Republicano", escribió entonces. El mandatario aseguró en esa línea que trabajará activamente para que la ley sea promulgada y así garantizar tardes más largas y luminosas.

Paralelamente, 19 estados ya aprobaron legislaciones propias para fijar el horario de verano permanente, aunque la entrada en vigor de estas normas permanece sujeta a la aprobación final del Congreso federal.

La oposición al proyecto de ley para fijar el DST en EE.UU.

A pesar del apoyo del presidente y el interés político, la medida enfrenta la oposición de médicos y especialistas en sueño. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM, por sus siglas en inglés) afirmó que el horario de verano permanente obligaría a millones de estadounidenses, especialmente a niños y adolescentes, a despertarse y desplazarse al trabajo en completa oscuridad durante el invierno.

“La evidencia científica demuestra de forma consistente que el horario estándar permanente se ajusta mejor a nuestros ritmos circadianos naturales, favorece un sueño más saludable y promueve un mejor funcionamiento durante el día”, afirmó la Dra. Jennifer L. Martin, portavoz de la AASM, en un informe publicado recientemente.

Por su parte, el Dr. Raman Malhotra, expresidente de la AASM, sostuvo en 2022 que el horario estándar “es una mejor opción que el DST” para la salud, el estado de ánimo y el bienestar. “Al alinear el horario del reloj con la luz natural del sol, el horario estándar ayuda a sincronizar nuestros cuerpos con el entorno natural, lo cual es óptimo para el funcionamiento diurno y el descanso nocturno”, expresó.

Asimismo, la comunidad médica advirtió en un estudio que el horario de verano permanente causa un “jet lag social permanente”, ya que priva al cuerpo de la luz solar matutina necesaria para sincronizar el ritmo circadiano.