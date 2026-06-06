Confirmado en Nueva York: Brooklyn estrena decenas de apartamentos asequibles para mayores de 55 años

La gobernadora Kathy Hochul anunció la apertura de Bethany Senior Terraces, un complejo de apartamentos asequibles ubicado en el sector de East Flatbush en Brooklyn. El proyecto, que requirió una inversión de 48 millones de dólares, está compuesto por cuatro niveles y cuenta con 57 unidades para personas de 55 años o más. Además, el plan reserva 18 de ellas para residentes elegibles para recibir servicios de apoyo.

Bethany Senior Terraces: el nuevo complejo asequible para mayores en Brooklyn

Según detalló la oficina de la gobernadora Hochul el pasado 22 de mayo, el proyecto forma parte de la estrategia del Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés). La iniciativa está incluida en un plan de vivienda a cinco años, el cual tiene una meta de crear o preservar 100 mil hogares en todo el estado.

El desarrollo estuvo a cargo de RiseBoro Community Partnership Inc. y la construcción ocupó el terreno donde antes se ubicaban dos edificios del Bethany Methodist Home for the Aged. El nuevo complejo incluye 45 unidades de tipo estudio y 12 unidades con una habitación. Además, existe un espacio para el encargado del mantenimiento.

Los hogares se destinan a familias que cuentan con ingresos por debajo del 50% del promedio en el área. Sobre el impacto de la obra, Hochul manifestó: “Todos los neoyorquinos merecen un lugar seguro y asequible donde envejecer con independencia y estabilidad”.

“Bethany Senior Terraces transformó un terreno que llevaba mucho tiempo abandonado en Brooklyn en viviendas modernas y energéticamente eficientes para personas mayores”, destacó la mandataria y añadió: “Además, ofrece servicios de apoyo que ayudarán a las personas mayores en situación de vulnerabilidad a llevar una vida plena”.

Qué servicios de apoyo ofrecerá el edificio para adultos mayores

El programa atiende a personas que enfrentan la falta de un techo o en situación de riesgo en la calle. Las prestaciones incluyen la gestión de casos, la coordinación de servicios de salud y la realización de actividades de recreación para favorecer la independencia de los residentes.

El Departamento de Salud de Nueva York es el organismo encargado de aportar los fondos para la operación de estos espacios de apoyo por medio de una iniciativa de apoyo.

El complejo de apartamentos asequibles de Hochul está destinado a personas mayores sin techo o en situación de riesgo en la calle Captura YouTube/Governor Kathy Hochul

En materia de diseño, el edificio cuenta con una infraestructura inclusiva para el acceso de personas con discapacidades o con una movilidad reducida. La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, destacó que el sitio brinda “apartamentos asequibles, que ofrecen apoyo, son sostenibles y permiten a los residentes integrarse en las comunidades”.

Cómo es el diseño sostenible del complejo de viviendas en East Flatbush

La estructura del complejo de apartamentos asequibles funciona de forma exclusiva con el uso de electricidad. El diseño cumple con los estándares de Passive House y Enterprise Green Communities Plus establecidos en 2020.

Los sistemas del edificio incluyen ventilación con recuperación de energía e iluminación con tecnología LED. Asimismo, los aparatos de cocina cuentan con la certificación Energy Star. El techo, por su parte, cuenta con la base necesaria para la colocación de un sistema de paneles de energía solar en el futuro.

Cómo se financió la obra de US$48 millones en Brooklyn

El financiamiento de la obra contó con la participación de diversas agencias. El estado otorgó créditos de impuestos para la vivienda de bajos ingresos por un valor de US$14,4 millones, mientras que el HCR entregó un subsidio de US$7,8 millones para ejecutar las tareas.

En total, el proyecto contó con una inversión de US$48 millones Foto de Maria Ziegler en Unsplash

La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (Nyserda, por sus siglas en inglés) aportó US$716 mil. Por su parte, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la ciudad de Nueva York destinó US$9,3 millones al proyecto.