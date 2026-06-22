Nueva York tiene más ratas que nunca: el motivo estaría detrás de una decisión tomada hace más de 50 años

Antes de 1971, los neoyorquinos tiraban la basura en cubos de metal con tapas herméticas, que impedían que las ratas llegaran con facilidad a los residuos. Ese año, el Ayuntamiento permitió dejar bolsas de plástico directamente en la calle. La medida simplificó la recolección, pero también facilitó el acceso de los roedores a la comida.

Cómo las bolsas de basura favorecieron la proliferación de ratas en Nueva York

Aunque el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York optó por el uso de bolsas de plástico para la basura con el fin de que los trabajadores de saneamiento pudieran laborar de manera más sencilla y eficiente, los controladores de plagas advierten que, respecto a las ratas, la decisión fue un error.

En un artículo de Popular Mechanics se explica que las ratas pueden romper fácilmente las bolsas y encontrar el alimento que necesitan para sobrevivir, que no es mucho.

Solo unos 30 mililitros de agua y 30 gramos de comida, es decir, unos sorbos de un grifo que gotea y unas migajas en una bolsa de papas fritas.

Por ese motivo, la ciudad impulsó iniciativas para recuperar el uso de contenedores cerrados. Por ejemplo, el exalcalde Eric Adams afirmó en 2023 que el 89% de las calles residenciales de la ciudad podría reemplazar las bolsas de plástico.

El problema fue que ello implicaba una inversión de millones de dólares y eliminar miles de espacios de estacionamiento para colocar los contenedores.

Aun así, en marzo de 2024 entró en vigor el reglamento que obliga a usar contenedores a todos los negocios de la ciudad. Se calcula que gracias a ello actualmente hay 1,1 millones de contenedores oficiales, y la política sigue adelante.

El alcalde Zohran Mamdani se comprometió a que todos los residuos de la ciudad sean gestionados mediante contenedores para 2031. Además, expertos en control de plagas hablan con dueños de restaurantes, inquilinos y propietarios de viviendas para educarlos sobre el manejo de los roedores.

El manejo de la basura en Nueva York facilitó la proliferación de ratas Getty Images

Cifras del Departamento de Saneamiento de Nueva York indican que, desde la implementación de las normas de contención de residuos en noviembre de 2024, cada mes registró menos avistamientos de ratas que el mismo mes del año anterior.

Además, en lo que va de 2026, la ciudad registró una disminución del 23% en las solicitudes de servicio por avistamiento de ratas en comparación con el mismo período del año pasado.

Cómo llegó la rata parda a Nueva York y se expandió por la ciudad

El problema de las ratas en la ciudad de Nueva York se remonta a siglos atrás. De acuerdo con el artículo de Popular Mechanics, a mediados del siglo XVIII la rata parda, originaria del norte de China y Mongolia, se escabulló en barcos mercantes y de pasajeros y viajó a todo el mundo.

De hecho, después de los humanos, son los mamíferos más numerosos del planeta y viven en todos los continentes, excepto en la Antártida.

Específicamente en Nueva York, un estudio reveló que en 1969 las ratas habitaban en el 11% de la ciudad; para 2023 ya estaban en el 90% de la Gran Manzana.

Si bien no es posible llevar un censo exacto de estos animales, los especialistas estiman que hay entre 500 mil y 2 millones en la metrópolis.

Se estima que en la ciudad de Nueva York hay millones de ratas Foto Freepik

Qué riesgos sanitarios y eléctricos provocan las ratas en Nueva York

Las ratas son un peligro sanitario en Nueva York debido a que están relacionadas con infecciones bacterianas y enfermedades transmitidas por los alimentos, como la leptospirosis y la salmonelosis, explica el artículo de Popular Mechanics.

Estos animales también suelen ocasionar lesiones físicas. Se estima que cada año unos 100 neoyorquinos denuncian haber sido mordidos por ratas.