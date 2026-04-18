Contra las ratas de Nueva York: los seis nuevos distritos donde habrá 100% de contenedores de basura en 2027

La ciudad de Nueva York busca mejorar su sistema de recolección de residuos con la incorporación de seis nuevos distritos al listado de los vecindarios que ya tienen contenedores fijos. El alcalde Zohran Mamdani dijo que las calles de la Gran Manzana deben estar libres de basura y ser “la envidia del mundo”.

Cómo funciona el sistema de contenedores en NYC

Mamdani y el comisionado de Saneamiento, Gregory Anderson, presentaron el plan, que replica el programa piloto de West Harlem. Desde junio de 2024, esa iniciaitiva redujo la acumulación de residuos y el número de roedores en el barrio.

“En la ciudad más rica de la nación más rica en la historia del mundo, ningún neoyorquino debería tener sus veredas cubiertas de basura. Al terminar el trabajo de contenerización, nos aseguraremos de que las calles de la ciudad de Nueva York sigan siendo la envidia del mundo”, dijo el alcalde Mamdani. “Tenemos el plan, estamos invirtiendo el dinero y estamos cumpliendo la promesa de calles limpias y saludables para cada barrio”, señaló el funcionario a través de un comunicado oficial.

Los legisladores Crystal Hudson y Christopher Marte respaldaron la iniciativa y la calificaron como una herramienta clave para reducir la crisis de ratas.

El eje del programa son los llamados Empire Bins: contenedores fijos instalados en edificios de mediana y alta densidad, accesibles solo para encargados. Los residuos se recogen con camiones de carga lateral automatizada, tecnología desarrollada en Italia y Estados Unidos.

Seis nuevos distritos se suman al plan de contenedores de basura en Nueva York Ed Reed/Mayoral Photography Office

Escala prevista del plan de la ciudad de Nueva York:

Más de 6.500 contenedores

Al menos 3.500 edificios cubiertos

Edificios con más de 10 unidades como unidad mínima de cobertura

Cronograma

Próximo otoño: ocho de los 59 distritos sin bolsas en la vía pública

ocho de los 59 distritos sin bolsas en la vía pública Finales de 2027: seis nuevos distritos con contenerización total

seis nuevos distritos con contenerización total 2031: cobertura en toda la ciudad

Distritos que tendrán contenedores fijos antes de fines de 2027 en NYC

Los vecindarios alcanzados por la contenerización progresiva son:

Distrito Comunitario 8 de Brooklyn (Prospect Heights, Crown Heights, Weeksville)

(Prospect Heights, Crown Heights, Weeksville) Distrito Comunitario 2 del Bronx (Hunts Point, Longwood)

(Hunts Point, Longwood) Distrito Comunitario 5 del Bronx (University Heights, Mount Hope, Morris Heights, Fordham Heights)

(University Heights, Mount Hope, Morris Heights, Fordham Heights) Distrito Comunitario 2 de Manhattan (West Village, SoHo, Little Italy, Greenwich Village, Nolita)

(West Village, SoHo, Little Italy, Greenwich Village, Nolita) Distrito Comunitario 2 de Queens (Sunnyside, Hunters Point, Woodside)

(Sunnyside, Hunters Point, Woodside) Distrito Comunitario 1 de Staten Island (North Shore)

En lugares que cumplan estas condiciones:

Edificios con más de 30 unidades: contenedores obligatorios

Edificios con 10 a 30 unidades: pueden optar por los nuevos contenedores o mantener los rodantes ya instalados

El esquema sigue el aplicado en Manhattan 9, distrito que sirvió de modelo antes de esta expansión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA