Buenas noticias para Nueva York, a causa de la ola de frío invernal: menos ratas

Las bajas temperaturas en Nueva York representan un riesgo para la población de ratas. En los últimos días, se reportaron menos avistamientos y se espera que el número de roedores continúe en reducción durante los próximos meses, pese a sus mecanismos de supervivencia.

Ola invernal en Nueva York disminuye la población de ratas

La población de ratas en Nueva York podría disminuir debido a las bajas temperaturas registradas en la Gran Manzana durante las últimas semanas, de acuerdo con The New York Times.

La población de ratas en Nueva York podría disminuir debido a las bajas temperaturas (Pexels/David Hablützel)

Expertos apuntan a que este fenómeno se mantendrá hasta el inicio de la primavera. Según los especialistas, además de la mortandad de roedores durante el invierno, el frío también podría provocar que las hembras tengan camadas más reducidas.

Lo que para los roedores citadinos es una tragedia, para los neoyorquinos son buenas noticias. Es muy probable que durante marzo, abril, mayo y junio existan menos de estos animales que merodeen por parques, calles, túneles de metro o terrenos baldíos.

Expertos como Caroline H. Bragdon, quien trabaja para la división de plagas en el Departamento de Salud de la ciudad, declaró que este invierno frío provocará una disminución de la actividad de las ratas, aunque los roedores neoyorquinos son “resistentes y resilientes”.

Las ratas en Nueva York tienen mecanismos de supervivencia que las ayudan a resistir el invierno en la Gran Manzana (Pexels/Nikolett Emmert)

Por otro lado, el profesor Jason Munshi-South, de ciencias ambientales en la Universidad de Drexel, declaró que sí habrá una cierta reducción, aunque no será “una caída importante”.

El experto precisó que aunque algunas ratas morirán de frío en sus madrigueras, las que viven en el metro podrían sobrevivir si tienen temperaturas adecuadas, además de que la nieve les ayuda a “cubrirse” o esconderse de depredadores.

Hasta el momento, el Departamento de Saneamiento de Nueva York dijo que los avistamientos de ratas han disminuido consecutivamente en los últimos meses, con una caída general del 21%.

Cómo afecta la plaga de ratas en Nueva York

El año pasado, la crisis de ratas en Nueva York se convirtió en un problema grave para distintas regiones de la ciudad como en Grand Concourse en El Bronx, Bushwick, Bedford Stuyvesant y Prospect Heights en Brooklyn.

Algunos barrios en Nueva York sufren de infestaciones de ratas, especialmente aquellos densamente poblados (Pexels/Vincent M.A. Janssen)

De acuerdo con estudios del Departamento de Salud, El Bronx es el distrito más afectado por la proliferación de estos mamíferos, mientras que en la zona de Grand Concourse, un 30% de las propiedades inspeccionadas mostraron problemas con roedores.

Asimismo, Bushwick, Bedford Stuyvesant y Prospect Heights, en Brooklyn, registraron un aumento significativo de esta plaga en comparación con años anteriores.

Expertos compartieron que algunas de las razones por las que en estos barrios neoyorquinos hay más ratas son que están densamente poblados, así como llenos de restaurantes y otros comercios que se vuelven ideales para la vida de los roedores.

Cuándo se termina el frío en Nueva York

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la ola de frío intenso continuará durante los próximos días en la Gran Manzana, e incluso se espera la posibilidad de una caída de nieve ligera.

Las Autoridades De La Ciudad Detallan Los Operativos Para Eliminar La Nieve Y El Hielo En Nueva York

Sin embargo, las autoridades señalaron que el alivio será lento y gradual tras el paso de la ola de frío. Mientras tanto, la presencia de un sistema de alta presión desde el oeste y el desplazamiento de la baja presión hacia el océano mantienen el aire frío instalado sobre la región.

Las temperaturas se mantendrán por debajo de lo normal hasta el próximo fin de semana, aunque tampoco serán tan congelantes como las registradas a finales de enero de 2026.

Muchas regiones de Nueva York registran temperaturas bajo cero, aunque las condiciones de frío peligroso no se limitan a la ciudad, sino que afectan a diferentes zonas del estado.