Operativo vial por el 4 de julio en Nueva York: la infracción que puede costar US$150 y dos puntos

La gobernadora Kathy Hochul anunció controles por el feriado del 4 de julio en todo Nueva York. El operativo rige desde este lunes 29 de junio hasta el domingo 5 de julio y pondrá el foco en las infracciones a la ley “Move Over”, que exige reducir la velocidad y cambiar de carril ante vehículos detenidos al costado de la ruta.

La infracción que aplican en Nueva York por el 4 de julio

El objetivo de la ley “Move Over” es proteger a otros automovilistas, pasajeros, trabajadores viales y personal de emergencia. Las autoridades pidieron en un comunicado mantenerse alerta, reducir la marcha y moverse hacia otro carril cuando haya un vehículo en la banquina.

El operativo no solo se concentrará en la ley Move Over, sino también en el manejo bajo efectos del alcohol o drogas, la conducción agresiva y las maniobras imprudentes Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con el sitio oficial del estado de Nueva York, los conductores que violen esta ley pueden recibir dos puntos en la licencia y una multa mínima de US$150 por una primera infracción. Durante la misma campaña del año pasado, las fuerzas de seguridad emitieron 49.843 tickets en todo el estado. De ese total, 612 correspondieron a violaciones de la ley “Move Over”.

Frank G. Hoare, director ejecutivo de la Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York, señaló que millones de automovilistas circularán por el estado durante el fin de semana del Día de la Independencia. En ese marco, pidió reducir la velocidad y moverse ante vehículos detenidos, porque empleados y socorristas “seguirán en la ruta” para asistir a los viajeros.

El operativo vial también apunta a alcohol, drogas y manejo imprudente

Las agencias estatales y locales aumentarán la presencia en rutas y caminos antes y durante el fin de semana largo. El operativo buscará detectar conductores bajo los efectos del alcohol o drogas, maniobras imprudentes y manejo agresivo.

La campaña cuenta con financiamiento del Comité de Seguridad Vial del Gobernador (GTSC, por sus siglas en inglés). Hochul pidió celebrar el feriado y el aniversario 250 de la independencia del país norteamericano con responsabilidad, y señaló que Nueva York hará lo necesario para que los viajes sean “lo más fluidos y seguros posible”.

La gobernadora también advirtió que la seguridad vial requiere una conducta compartida. En esa línea, remarcó que el estado tiene “cero tolerancia” frente a los imprudentes que ponen en riesgo a otras personas y pidió planificar el regreso si habrá consumo de alcohol.

Los agentes realizarán puntos de control de sobriedad y vigilarán la conducción peligrosa. Los funcionarios describieron el fin de semana del 4 de julio como el período de mayor movimiento vial del verano.

Kathy Hochul pidió celebrar el feriado con responsabilidad y advirtió que Nueva York tendrá cero tolerancia frente a quienes pongan en riesgo a otros conductores Fotomontaje realizado con IA

En 2025 hubo 1563 cargos por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y 1926 multas por conducción distraída. Steven G. James, superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, apuntó contra el exceso de velocidad, el manejo bajo efectos de sustancias y la conducción imprudente. El funcionario sostuvo que esas conductas causan “lesiones y muertes” en las rutas, y pidió planificar con anticipación para celebrar de forma responsable.

Recursos para conductores en Nueva York

Nueva York mantendrá abiertos los espacios conocidos como text stops. Estos puntos incluyen instalaciones park-and-ride, áreas de descanso, zonas de servicio y estacionamientos ubicados sobre rutas estatales.

Estos lugares permiten llamar, enviar mensajes, consultar la navegación o usar aplicaciones móviles sin hacerlo al volante. Las agencias estatales recordaron que escribir mientras se maneja puede ser mortal, porque aparta la vista del camino, las manos del volante y la atención de la conducción.

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También estarán abiertas las 27 áreas de servicio de la autopista estatal durante las 24 horas, los siete días de la semana. Los conductores podrán consultar esos puntos en el sitio web de la Autoridad de Autopistas y en su aplicación gratuita para iPhone y Android, que ofrece tránsito en tiempo real y asistencia de navegación.

Los viajeros podrán revisar las condiciones mediante 511NY antes de salir. El servicio permite consultar el estado de las rutas, ver 2219 cámaras de tránsito y acceder a información aérea y de transporte público. Su modo Drive emite alertas sonoras sobre incidentes y obras en la ruta elegida.