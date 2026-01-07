En Nueva York: las multas por control automático de cámaras que entran en vigor el 9 de enero

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) hizo un recordatorio a los residentes de la ciudad de Nueva York acerca de la implementación de multas por control automático de cámaras en cuatro rutas de autobús del Bronx y Brooklyn. El operativo busca sancionar a quienes obstruyan el tránsito.

Multas de hasta 250 dólares por ACE: cómo aplican

La MTA informó a los conductores que las multas por Control Automatizado de Tráfico con Cámaras (ACE, por sus siglas en inglés) comenzarán a aplicarse en cuatro rutas de autobús más.

Este programa de vigilancia tecnológica busca optimizar la velocidad del transporte público Marc A. Hermann / MTA - Marc A. Hermann / MTA

A partir del viernes 9 de enero, en las rutas Bx9, Bx15, B11 y B63, los vehículos que utilicen indebidamente las vías y carriles bus, bloqueen paradas o estacionen en doble fila recibirán multas que comienzan en 50 dólares y aumentan hasta US$250 para los infractores reincidentes.

Estas nuevas cuatro rutas anunciadas forman parte de las 54 vigentes. Más de 1400 autobuses cuentan con el sistema ACE, que cubre 900 kilómetros de rutas y beneficia a más de 980 mil pasajeros diarios.

El objetivo del sistema ACE es hacer que el servicio de autobús sea más rápido y más confiable al mantener los carriles y las paradas de autobús despejados.

¿Qué es y cómo funcionan las multas por ACE?

Una vez que las cámaras de varios autobuses registran las infracciones, el video, las imágenes, la información de la matrícula, la ubicación y la fecha y hora resultantes se transmiten al Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York para su revisión por parte de los empleados municipales y su posterior procesamiento.

La aplicación automatizada de cámaras ayuda a que los autobuses sean más rápidos y confiables al mantener las rutas despejadas MTA - MTA

Desde su lanzamiento en junio de 2024, ACE se ha expandido rápidamente, al pasar de unas pocas rutas selectas a una iniciativa que abarca los cinco distritos de la ciudad .

. Cada corredor con este sistema activo cuenta con señalización que indica que esas rutas cuentan con vigilancia por cámaras.

“El programa ha demostrado un éxito considerable en la mejora de la velocidad de los autobuses, la reducción de colisiones y la limpieza de las paradas, garantizando así un servicio más confiable para los usuarios diarios”, explica el MTA.

En cada ruta de autobús del ACE, la MTA y la Ciudad emiten avisos de advertencia durante 60 días antes de que comiencen las infracciones.

Cómo pagar una infracción por vigilancia de ACE

Las infracciones se pueden pagar en línea, mediante la aplicación móvil, por correo postal o en persona en un Centro de Negocios del Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York.

Se deben seguir las instrucciones al dorso de la notificación para obtener más información. “Tenga en cuenta que se pueden aplicar multas por demora si no se pagan las infracciones”, advierte la agencia.

Las infracciones se pueden pagar en línea, mediante la aplicación móvil, por correo postal o en persona Freepik

Asimismo, señala que se tiene derecho a impugnar las infracciones si cree que se emitieron por error.

ACE mejora el servicio de los autobuses de la ciudad de Nueva York

El MTA también dio a conocer que las rutas de autobús equipadas con control automatizado han aumentado la velocidad en un 5% en promedio, y en algunos corredores se han registrado mejoras de hasta un 30%.

Estas rutas también han experimentado una reducción del 20% en las colisiones y una disminución estimada de entre el 5% y el 10% en las emisiones.

Asimismo, se ha registrado una reducción del 40% en el bloqueo de paradas de autobús por vehículos en las rutas ACE. Con un promedio del 10% de infractores que reciben múltiples multas, el programa ha logrado disuadir las sanciones y mantener el tráfico en las calles.