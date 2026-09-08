Oficial en Nueva York: el cheque de hasta US$1500 que confirmó la gobernadora Hochul y beneficiará a millones en 2026

En junio, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el desembolso de más de 2000 millones de dólares en alivio fiscal, que prevé beneficiar a casi 3 millones de residentes durante 2026. Con nuevos cheques, el programa mitiga el impacto de los impuestos escolares sobre la propiedad en las finanzas de las familias y de los adultos mayores de la región.

Programa STAR en Nueva York: cómo funciona el alivio fiscal impulsado por Hochul

El incentivo monetario pertenece al Programa de Alivio Tributario Escolar (STAR, por sus siglas en inglés), que subsidia el costo de los impuestos a la propiedad residencial en todo el estado.

El Departamento de Impuestos y Finanzas de la entidad distribuye esta ayuda con cheques impresos por correspondencia o a través de depósitos directos.

El dinero de los cheques en Nueva York proviene del presupuesto total, que asciende a US$2100 millones

Según el comunicado oficial, el presupuesto total para este ciclo asciende a US$2100 millones, una cifra que el gobierno estatal integró en el presupuesto vigente para respaldar a los hogares ante el alza de costos cotidianos.

Los beneficiarios del programa reciben el aporte antes de la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias escolares locales.

Cheques STAR en Nueva York: quiénes pueden recibir entre US$350 y US$1500

La distribución de la ayuda económica prioriza a dos grupos de propietarios residenciales con base en sus niveles de ingresos anuales comprobados ante las autoridades fiscales.

La mayoría de los propietarios elegibles para el STAR credit, cuya residencia principal cumple los requisitos y cuyos ingresos no superan los US$500 mil, califican para recibir un cheque de entre US$350 y US$600.

Por otra parte, los adultos mayores de 65 años o más, y con ingresos menores, acceden a la versión mejorada del programa, con el nombre de Enhanced STAR, que otorga pagos mayores. Los adultos mayores elegibles con ingresos de hasta US$110.750 anuales obtienen cheques que van desde los US$700 hasta los US$1500.

Para adultos mayores con ingresos bajos, el dinero de los cheques va desde los US$700 hasta los US$1500 Freepik

El desglose oficial prevé 2,78 millones de beneficiarios en todo el estado. La zona de Long Island concentra el mayor beneficio con US$659,2 millones para 572 mil destinatarios, mientras que la región de Mid-Hudson acumula US$461,1 millones para 397 mil personas.

En la Ciudad de Nueva York, unas 474 mil personas obtendrán un monto total de US$149,7 millones, mientras que la región de Finger Lakes recibirá US$193,7 millones para beneficio de 274 mil residentes. En cuanto al Distrito Capital y el Oeste de Nueva York, captarán US$136,4 y US$168,5 millones respectivamente.

STAR 2026 en Nueva York: cómo registrarse y recibir el beneficio fiscal

El Departamento de Impuestos y Finanzas envía los cheques automáticamente a aquellos contribuyentes que ya figuran en los registros del programa STAR y cumplen los requisitos.

Los ciudadanos que pertenecen al sistema pueden ingresar a la plataforma web oficial para revisar el calendario de distribución y rastrear el estado de envío de su cheque.

Los nuevos propietarios de viviendas en el estado o aquellos propietarios elegibles que todavía no reciben el beneficio deben completar su inscripción en el portal para habilitar los pagos.

El organismo gubernamental aconseja a los interesados realizar el trámite con una anticipación mínima de 15 días hábiles previos a la fecha límite del impuesto escolar de la localidad.

Los cheques que enviará Hochul en Nueva York para contrarrestar el efecto de la inflación

Los beneficiarios disponen de la opción de inscribirse en el programa de depósito directo a través del Portal de Beneficios para Propietarios de Viviendas dentro del sistema seguro de servicios en línea del departamento fiscal.

Esta modalidad directa agiliza la recepción de los recursos y elimina la espera de la correspondencia postal.