Nueva York enviará millones de cheques entre septiembre y diciembre: quiénes reciben hasta US$200

Entre septiembre y diciembre, el gobierno de Kathy Hochul en Nueva York distribuirá asistencia económica de hasta 200 dólares por beneficiario para aliviar el impacto de las altas tarifas de los servicios públicos en los hogares. La iniciativa legislativa busca mitigar la carga financiera que representan los costos de energía para millones de familias trabajadoras del estado.

Los cheques de ayuda energética en Nueva York y los montos de los pagos

La Legislatura estatal aprobó un presupuesto de US$1000 millones con el propósito de financiar el programa de reembolso. Estos subsidios llevan la denominación oficial de Cheques para la Protección de Bolsillos de Energía.

Nueva York entregará cheques de US$100, US$150 y US$200 a los contribuyentes Hochul/Archivo

Según un comunicado oficial de la Asamblea de Nueva York, los montos de estos pagos varían de acuerdo con los ingresos y la categoría de declaración de cada residente calificado. Las familias recibirán un pago único de cifras que oscilan entre US$100 y US$200.

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, justificó la asignación presupuestaria ante la urgencia de devolver dinero de forma directa a los contribuyentes. El legislador ratificó el compromiso de la mayoría legislativa para contrarrestar el encarecimiento del costo de vida.

Requisitos para calificar a los cheques en Nueva York

El beneficio económico alcanzará a una cifra estimada de 8,2 millones de personas. Las autoridades exigen la residencia a tiempo completo en el estado de Nueva York como un requisito obligatorio de elegibilidad.

La administración Hochul evaluará la situación de cada hogar a partir de la información provista en las declaraciones de impuestos de 2024. Los recursos se distribuirán de esta forma:

Contribuyentes que efectuaron una declaración conjunta y registren ingresos anuales inferiores a US$150.000 obtendrán el pago máximo de US$200 .

obtendrán el pago máximo de . Parejas que completaron su declaración conjunta con un ingreso situado entre US$150.000 y US$300.000 calificarán para recibir un cheque de US$150 .

calificarán para recibir un cheque de . Contribuyentes con declaración individual que reporten ingresos anuales por debajo del límite de US$150.000 recibirán un cheque de US$100.

Los cheques que enviará Hochul en Nueva York para contrarrestar el efecto de la inflación

Cabe aclarar que, por otra parte, el marco legal excluye del beneficio a las personas que superen estos umbrales de ingresos o que no cuenten con una declaración válida.

Cómo se distribuirán los cheques en Nueva York

La entrega de los fondos será de forma automática a través del correo postal a partir de septiembre. Las oficinas tributarias estatales enviarán los cheques directamente al domicilio registrado de cada uno de los contribuyentes seleccionados.

Los cheques en Nueva York se entregarán por correo postal y no será necesario realizar ningún trámite adicional para reclamarlos Freepik

El cronograma oficial de distribución de los cheques contempla un período de envío continuo que concluirá en diciembre de 2026. Los ciudadanos calificados no requieren ningún trámite adicional ni completar formularios de inscripción en plataformas digitales para recibir la ayuda.

La base de datos de las declaraciones impositivas de 2024 aportará la información necesaria para el despacho. Las familias que modificaron su dirección postal en fechas recientes deben notificar el cambio ante el departamento tributario para evitar retrasos de entrega.

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2026-2027 integra esta y otras medidas de asequibilidad energética. Con esta política, el gobierno estatal asegura que ofrece una respuesta a la crisis de costos de los servicios de los hogares neoyorquinos.