Confirmado: Nueva York enviará entre septiembre y diciembre cheques de hasta US$200 para quienes cumplan los requisitos

El gobierno estatal de Kathy Hochul distribuirá los cheques POWER entre contribuyentes de Nueva York que cumplieron con las condiciones fiscales y de residencia establecidas para 2024. Según las condiciones particulares, los beneficiarios pueden acceder al monto máximo de 200 dólares o cifras de US$150 y US$100.

Cheques POWER en Nueva York: límites de ingresos y montos de hasta US$200

Según informó la oficina de la gobernadora de Nueva York, el presupuesto del año fiscal 2027 destinó US$1000 millones a los pagos únicos del Reembolso de Energía para la Protección de Nuestras Carteras (POWER, por sus siglas en inglés). El Estado enviará los reembolsos por correo entre septiembre y diciembre.

La elegibilidad del programa POWER depende de la residencia, la presentación tributaria y los ingresos declarados durante 2024

El monto depende del tipo de presentación y del nivel de ingresos. Las parejas que presentaron una declaración conjunta y declararon menos de US$150.000 recibirán US$200.

Por su parte, quienes declararon en conjunto entre US$150.000 y US$300.000 obtendrán US$150. Las personas solteras con ingresos inferiores a US$150.000 recibirán US$100.

Quiénes califican para recibir los cheques POWER de Nueva York

La elegibilidad toma como base la declaración fiscal de 2024. El comunicado oficial fijó cuatro condiciones para acceder al reembolso:

Haber presentado la declaración de impuestos sobre la renta como residente de Nueva York para 2024 dentro del plazo correspondiente.

sobre la renta como residente de Nueva York para 2024 dentro del plazo correspondiente. Haber sido residente de Nueva York durante todo 2024 .

. Haber declarado ingresos dentro de los límites fijados por el programa.

fijados por el programa. No haber sido declarado como dependiente en la presentación de otro contribuyente.

Las parejas con ingresos inferiores a US$150.000 podrán acceder al monto máximo establecido por el programa de Nueva York anunciado por Hochul @GovKathyHochul

El estado emitirá los reembolsos como cheques de crédito anticipado. La gobernadora Hochul vinculó la medida con el aumento de los costos energéticos y responsabilizó a las políticas federales.

La mandataria presentó el paquete como una forma de dar alivio financiero a los usuarios y reforzar la protección frente a las facturas de servicios públicos.

Otras medidas de Hochul para reducir las facturas de energía en Nueva York

El presupuesto también incorporó un plan de protección al consumidor para limitar determinados cargos de las compañías de servicios públicos. Las empresas no podrán trasladar a los usuarios gastos de cabildeo, campañas de relaciones públicas, donaciones políticas ni viajes de lujo.

La remuneración de sus directores ejecutivos dependerá de los objetivos de asequibilidad energética de la Comisión de Servicio Público (PSC, por sus siglas en inglés). Además, las compañías que soliciten aumentos de tarifas deberán justificar la necesidad de sus proyectos de capital.

Por otro lado, también deberán presentar una opción con restricciones presupuestarias y costos operativos por debajo de la inflación. El estado y otras partes tendrán 14 meses para examinar cada pedido y la PSC podrá fijar aumentos plurianuales con beneficios para los consumidores.

El estado también creó un índice de asequibilidad energética. Una carga promedio de los hogares superior al 6% habilitará a Nueva York para colocar un monitor independiente dentro de la junta directiva de la empresa.

El paquete busca reforzar la ayuda para costos de energía y el control sobre las tarifas. Otra iniciativa del mismo presupuesto es Excelsior Power.

El programa contará con US$33 millones y ofrecerá US$25 mensuales durante el primer año a los consumidores que se suscriban. El esquema apunta a promover el uso de tecnologías inteligentes y herramientas de flexibilidad de la red eléctrica.