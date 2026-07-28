Oficial en Nueva York: los nuevos supermercados municipales con precios baratos que inaugurará Mamdani

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció esta semana que los nuevos supermercados municipales con enfoque de asequibilidad tendrán precios que representarán un 30% de descuento. La canasta incluirá frutas y verduras frescas, carne y mariscos, además de aproximadamente 20 categorías adicionales de otros productos básicos.

Los supermercados municipales de Mamdani tendrán productos básicos a un 30% menos

En una conferencia de prensa, el alcalde comunicó que una canasta básica de primera necesidad será un 30% más barata en los cinco nuevos supermercados municipales de Nueva York. Junto con los productos mencionados, esta incluirá alimentos básicos de despensa, lácteos y refrigerados.

La oficina del alcalde Mamdani estima que el descuento permitirá a los neoyorquinos ahorrar un promedio de 90 dólares al mes @NYCMayor

“En nuestras tiendas de comestibles municipales de los cinco distritos, los neoyorquinos recibirán un 30% de descuento en huevos, leche, pollo, productos frescos y otros esenciales cotidianos”, expresó Mamdani a través de un mensaje en redes sociales.

En esa línea, manifestó la importancia de combatir la inseguridad alimentaria en la Gran Manzana: “En la ciudad más rica del país más rico del mundo, nadie debería tener que preguntarse cómo podrá pagar la comida que necesita para alimentarse a sí mismo o a su familia”.

Asimismo, en un comunicado de prensa, Julie Su, vicealcaldesa de Justicia Económica, destacó la importancia de las nuevas tiendas: “Los supermercados son uno de los lugares donde los neoyorquinos sienten con mayor claridad el costo de vida cada semana”.

Cómo funcionarán las tiendas municipales de Mamdani en Nueva York

Los nuevos establecimientos funcionarán para todos los neoyorquinos, independientemente de sus ingresos, con precios fijos que evitarán la fluctuación semanal de los supermercados privados, según el gobierno de Mamdani.

Con el descuento del 30%, las autoridades locales estiman que se reducirá la factura promedio de comestibles de los neoyorquinos en un 15%, unos 90 dólares al mes, o aproximadamente US$1000 al año.

El anuncio de Mamdani sobre los descuentos en las tiendas municipales de Nueva York

El proyecto sigue el lineamiento anunciado anteriormente con el objetivo de establecer una tienda en cada uno de los cinco distritos de la ciudad. El primer supermercado abrirá en Hunts Point (Bronx) a finales de 2027, seguido por una ubicación en La Marqueta (East Harlem).

De este modo, el plan contempla que las cinco sucursales estén en funcionamiento para 2029. Para cumplir con este compromiso, el alcalde asignó US$70 millones del presupuesto.

El aumento de los alimentos y la situación en Nueva York

En el anuncio, la administración Mamdani describe el panorama actual de las tiendas de comestibles en Nueva York como una crisis de asequibilidad e inestabilidad de precios.

Desde 2019, los costos de los comestibles aumentaron un 33% a nivel nacional. En la Gran Manzana, más del 40% de las familias tienen dificultades para costear sus alimentos, de acuerdo con el informe The Poverty Tracker Report publicado por la organización benéfica Robin Hood y la Universidad de Columbia.

La Marqueta, en East Harlem, será la segunda tienda municipal que abrirá en Nueva York, según informó Mamdani Imagen ilustrativa generada con IA (Gobierno de Nueva York)

Según los datos recopilados, casi el 80% de los neoyorquinos reportan preocupación por el incremento de los precios de la comida. Asimismo, las autoridades señalan que en los supermercados privados los precios son impredecibles y fluctúan semana a semana.

El anuncio también destaca zonas críticas como Hunts Point en el Bronx, donde el 77% de los hogares lucha por cubrir sus necesidades básicas. En este escenario, el plan de Mamdani apunta a mitigar la problemática económica que afecta a muchas familias neoyorquinas, según la administración municipal.