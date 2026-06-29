Supermercados baratos en Nueva York: los comerciantes que evalúan demandar a Mamdani

El plan de supermercados con precios bajos en Nueva York, impulsado por el alcalde Zohran Mamdani para mejorar el acceso a productos asequibles, enfrenta un obstáculo. Dueños de pequeños almacenes se oponen a la medida y sostienen que la implementación afectará a muchos comerciantes.

Los dueños de almacenes se enfrentan a los supermercados de Mamdani en Nueva York

Como parte del plan de asequibilidad, el alcalde anunció este año su intención de inaugurar una tienda municipal en cada distrito antes de que finalice su mandato. Sin embargo, la medida provocó las críticas de los comerciantes locales.

Los comerciantes temen que la propuesta de supermercados asequibles de Mamdani los impacte negativamente Freepik

“Que el gobierno venga a competir con nosotros va a afectar a muchos comerciantes. Eso no va a resolver el problema de la asequibilidad y va a dañar negocios en las áreas donde abran esos supermercados”, comentó Francisco Marte, presidente de la Asociación de Bodegueros de Nueva York, a Spectrum News.

El plan contempla que los establecimientos municipales operen en espacios públicos o subsidiados. Esto permitiría reducir costos, como renta y algunos impuestos, para ofrecer finalmente productos a un menor precio.

Algunos de los comerciantes, como Frank García, presidente de la Coalición Empresarial Multicultural, ven esta estrategia como injusta. “Nosotros no podemos competir con alguien que no va a pagar renta, que no va a pagar luz”, sostuvo.

La organización aseguró que ya recaudó un millón de dólares para enfrentar la medida y adelantó que podría interponer una demanda judicial.

El plan de Mamdani para abrir supermercados con precios bajos en NYC

El proyecto implica la apertura de cinco locales municipales distribuidos estratégicamente, con una sucursal en cada distrito de la ciudad. Según un comunicado oficial, se proyecta la inauguración de la primera tienda para finales de 2027, con expectativas de que la red se complete en 2029.

“Los precios de los alimentos suben más rápido que los salarios, por lo que lanzamos cinco tiendas de comestibles municipales con costos más bajos”, escribió Mamdani al respecto en su cuenta de X.

El alcalde Mamdani anunció que La Marqueta será el primer supermercado en adherirse a su plan de alimentos baratos en Nueva York, que ahora enfrenta resistencia La Marqueta

En cuanto al funcionamiento, la ciudad de Nueva York cubrirá costos de construcción, renta o remodelación, en tanto una empresa privada operará el supermercado. El alcalde ya destinó US$70 millones en fondos de capital para desarrollar el proyecto.

El propósito oficial es trasladar el ahorro de manera directa a los clientes. En ese sentido, los compradores recibirían un beneficio inmediato con precios más bajos en productos de primera necesidad.

El portal de Mamdani para nuevos supermercados en Nueva York

En el desarrollo de su plan, el gobierno de Mamdani anunció la apertura del portal NYC Groceries Sites, con el objetivo de identificar posibles ubicaciones para futuras tiendas en Brooklyn, Queens y Staten Island.

El plan de Mamdani para construir nuevas viviendas asequibles en Nueva York

Los lugares propuestos a través del portal de supermercados de la ciudad de Nueva York serán revisados para verificar y seleccionar posibles ubicaciones para su posterior consideración.

De acuerdo con el alcalde, los sitios elegibles deben contar con al menos 10.000 pies cuadrados (929 metros cuadrados) de espacio comercial y estar disponibles en un plazo que permita la apertura de un supermercado para el año 2029.