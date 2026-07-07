Supermercados públicos en Nueva York: el dato que las bodegas se negaron a entregar a la administración Mamdani

La propuesta de supermercados públicos en Nueva York volvió a generar controversia luego de una reunión entre funcionarios de la administración del alcalde Zohran Mamdani y representantes de negocios de barrio. Comerciantes de la ciudad rechazaron entregar información sobre sus ventas y márgenes ante la preocupación por el impacto que podría tener el proyecto en sus actividades.

Supermercados públicos en Nueva York: qué información se negaron a entregar las bodegas

De acuerdo con New York Post, el encuentro fue encabezado por la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, y reunió a representantes municipales con organizaciones que agrupan a las cerca de 13.000 bodegas que operan en la ciudad. Los funcionarios consultaron cuáles eran los productos más vendidos en esos comercios y en qué categorías obtenían mayores ganancias.

La solicitud no fue bien recibida. Un representante del sector, que habló bajo condición de anonimato, explicó: “Querían que compartiéramos información confidencial con ellos, pero no responden a nuestras preguntas y por eso existe la desconfianza”.

La discusión se produce mientras la administración municipal avanza con la creación de supermercados públicos, una de las iniciativas más comentadas desde la llegada de Mamdani a la alcaldía.

El proyecto busca ampliar el acceso a alimentos a menor costo mediante establecimientos respaldados por la ciudad y forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar el aumento del costo de vida en Nueva York.

Los comerciantes sostienen que todavía desconocen aspectos fundamentales del plan y consideran prematuro compartir datos sensibles de sus negocios sin contar antes con detalles concretos sobre el funcionamiento de estas futuras tiendas.

Entre las dudas planteadas por el sector figuran la ubicación de los próximos locales, los productos que ofrecerán y la forma en que competirán con los pequeños comercios que ya operan en distintos barrios de la ciudad. Por ese motivo, varios propietarios consideran que revelar información sobre ventas o rentabilidad podría perjudicarlos si el proyecto avanza sin definiciones claras.

Qué respondió la administración de Zohran Mamdani

Frente a las críticas, Julie Su defendió las consultas realizadas durante la reunión. En declaraciones publicadas por New York Post, afirmó que la intención era identificar posibles áreas de conflicto para reducir el impacto sobre los negocios ya existentes.

Acompañado por Julie Su, Mamdani comunicó los avances de su plan para abrir supermercados públicos en Nueva York La Marqueta

“Una de las preguntas que queríamos responder es si hay productos clave que las bodegas venden y de los que dependen que nosotros no deberíamos vender”, señaló la funcionaria. También aseguró que el gobierno busca incorporar las preocupaciones de los comerciantes durante el proceso de planificación.

Las autoridades insisten en que los establecimientos financiados por la ciudad no tienen como objetivo desplazar a los negocios de barrio. Según explicaron, se evalúan distintas alternativas para evitar una competencia directa con quienes ya forman parte del ecosistema comercial de las comunidades.

Entre las opciones analizadas aparece la posibilidad de excluir algunos servicios tradicionalmente asociados a las bodegas, como determinados mostradores de comida preparada o productos con altos niveles de rentabilidad para los pequeños comerciantes.

Funcionarios municipales sostuvieron al New York Post que el proyecto todavía se encuentra en una etapa de desarrollo y que varias decisiones sobre su funcionamiento final aún no fueron tomadas. En ese marco, aseguran que mantendrán abiertas las conversaciones con los distintos sectores involucrados antes de avanzar con nuevas definiciones.

Por qué preocupan los supermercados públicos en Nueva York

El debate tomó fuerza desde que la administración Mamdani anunció el desarrollo de un supermercado público en La Marqueta, en East Harlem. El proyecto contempla una inversión cercana a los 30 millones de dólares y forma parte de una estrategia más amplia para expandir este modelo a otros sectores de Nueva York.

El alcalde Mamdani anunció que La Marqueta será el primer supermercado en adherirse a su plan de alimentos baratos en Nueva York Fotomontaje generado con IA

Los impulsores de la iniciativa sostienen que estos establecimientos permitirán mejorar el acceso a productos básicos a precios más accesibles para los consumidores en NYC. Sin embargo, propietarios de bodegas y otros pequeños comerciantes temen que la intervención estatal modifique las condiciones de competencia en un sector donde muchos negocios operan con márgenes reducidos.

Durante una audiencia, funcionarios aseguraron que dialogarán con asociaciones empresariales para atender sus preocupaciones. Sin embargo, algunos referentes del sector consideran que primero deberían existir definiciones claras sobre el alcance de la iniciativa. En ese sentido, Avi Kaner sostuvo: “La ciudad debería primero brindar transparencia”.