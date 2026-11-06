Oficial en Nueva York: Mamdani amplia el plazo para anotarse en el programa SNAP y vence el 20 de noviembre

El gobierno de la ciudad de Nueva York, encabezado por Zohran Mamdani, anunció este 5 de noviembre la ampliación del programa Get the Good Stuff, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad alimentaria de los residentes. La medida permite que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) adquieran frutas, verduras y legumbres con mayor facilidad en los comercios de barrio.

Nueva York: Mamdani amplió el plazo para inscribirse en SNAP

A través de un comunicado, el alcalde destacó la importancia de este apoyo para las familias neoyorquinas ante el alza constante en los precios de los productos básicos. La administración local busca con este plan que ningún ciudadano sacrifique una dieta equilibrada por motivos económicos.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la ampliación del programa Get the Good Stuff en Nueva York ANDRES KUDACKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué beneficios otorga el programa Get the Good Stuff?

El programa ofrece una contrapartida directa para quienes utilizan sus beneficios SNAP. Por cada dólar que el usuario gasta en productos agrícolas elegibles, el sistema le reintegra el mismo valor hasta un límite máximo de 10 dólares por día. Los fondos resultantes sirven para futuras compras de alimentos frescos, congelados, enlatados o secos sin azúcares, grasas o sales añadidas.

¿Por qué la ciudad amplía este programa a nuevos supermercados?

Las autoridades detectaron que los ciudadanos con dificultades económicas presentan menores niveles de consumo de frutas y verduras. Según datos del Departamento de Salud, un porcentaje significativo de adultos en riesgo de inseguridad alimentaria redujo drásticamente su ingesta de vegetales frescos. La expansión a 12 nuevos supermercados pretende revertir esta tendencia y fomentar hábitos saludables.

Get the Good Stuff: por cada dólar gastado en productos agrícolas elegibles, el sistema reintegra el mismo valor hasta un límite máximo de US$10 diarios Imagen ilustrativa generada con IA

¿Cuál es la fecha límite para que los supermercados se inscriban?

El Departamento de Salud, en colaboración con el Fondo para la Salud Pública, mantiene abierta la convocatoria para los comercios locales. La fecha límite para presentar las solicitudes vence el 20 de noviembre. Esta fase forma parte de un compromiso mayor que asegura financiación básica hasta el año fiscal 2027.

¿Cómo se integra este anuncio con otros beneficios actuales?

La administración también aumentó recientemente el cupo diario de los Health Bucks de 10 a 14 dólares. Estos cupones funcionan de manera similar en mercados de agricultores y puestos de productos frescos. Ambas herramientas consolidan una estrategia municipal que busca la apertura de supermercados en cada uno de los cinco distritos antes del fin del primer mandato de Mamdani.

¿Dónde pueden obtener más información los usuarios?

Los neoyorquinos interesados en localizar proveedores participantes deben consultar el Mapa de Salud de la ciudad de Nueva York. Allí figuran todos los comercios adheridos que aceptan tanto los beneficios SNAP como las contrapartidas del programa Get the Good Stuff y los Health Bucks.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA