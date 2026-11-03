Mamdani confirmó que inmigrantes con SNAP en Nueva York podrán recibir un 40% más para comprar frutas y verduras desde enero

Los beneficiarios del SNAP en Nueva York podrán recibir un 40% más de incentivos para comprar frutas y verduras desde enero de 2027. El alcalde Zohran Mamdani anunció que el programa Health Bucks elevará de 10 a 14 dólares el monto máximo diario de cupones adicionales para adquirir alimentos frescos en mercados locales. La norma se podría aplicar a los inmigrantes que cumplan los requisitos del programa.

Cómo funciona el aumento del 40% para beneficiarios de SNAP en Nueva York

La Oficina del Alcalde de Nueva York confirmó que Health Bucks mantendrá su sistema de incentivos. Por cada US$2 que una persona gaste con SNAP en los mercados participantes, recibirá otros US$2 en cupones para comprar frutas y verduras frescas.

Los beneficiarios del SNAP podrán obtener hasta US$14 diarios en Health Bucks a partir de enero de 2027, frente al límite actual de US$10 Imagen generada con IA

Hasta diciembre de 2026, el máximo diario continuará en US$10. A partir del mes siguiente, los participantes podrán obtener hasta US$14 por día, siempre que realicen las compras correspondientes para alcanzar ese límite.

El incremento no modifica los montos mensuales del SNAP, sino que amplía el incentivo local disponible para quienes utilizan sus beneficios en establecimientos adheridos.

Cómo obtener los cupones Health Bucks con la tarjeta EBT en Nueva York

La organización GrowNYC explicó el procedimiento para utilizar SNAP en los mercados Greenmarket de Nueva York. El sistema permite convertir los fondos disponibles en la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) en fichas para realizar compras a los productores.

El procedimiento consiste en acudir al puesto de información del mercado, donde el personal de GrowNYC atiende a los compradores. Allí, el usuario debe presentar su tarjeta EBT e ingresar su PIN para obtener las fichas correspondientes.

Estas fichas tienen valores de US$1 y US$5 y funcionan como dinero dentro del mercado. Además, por cada US$2 utilizados con SNAP, el comprador obtiene un cupón Health Bucks de US$2 para adquirir frutas y verduras.

GrowNYC aclaró que las fichas de madera no tienen fecha de vencimiento. En cambio, los cupones Health Bucks vencen el 31 de diciembre de cada año, por lo que los participantes deben utilizarlos dentro del período correspondiente.

Dónde se pueden comprar frutas y verduras con Health Bucks en Nueva York

El Departamento de Salud de Nueva York informó que existen más de 100 mercados de agricultores y puestos de venta distribuidos entre los cinco distritos de la ciudad. Los cupones pueden utilizarse para adquirir frutas y verduras frescas de producción local.

Los establecimientos ofrecen estos incentivos durante todo el año, siempre que acepten pagos de SNAP mediante tarjetas EBT. Sin embargo, muchos mercados funcionan principalmente durante el verano y el otoño boreal.

Para encontrar un establecimiento cercano, la ciudad ofrece un mapa con las ubicaciones, los días y los horarios de atención. También permite realizar consultas por mensaje de texto:

En español: enviar “Muy Rico” al 55676.

enviar “Muy Rico” al 55676. En inglés: enviar “So Good” al 55676.

El beneficio también contempla una vía alternativa de distribución. Según explicó Gothamist, las personas que no reciben SNAP pueden acceder a determinados cupones Health Bucks mediante organizaciones comunitarias y religiosas.

Estas entidades distribuyen los incentivos para promover la participación en actividades de educación nutricional y otras iniciativas relacionadas con la salud. La disponibilidad es limitada y depende de los recursos de cada organización.

Por qué Mamdani decidió ampliar Health Bucks en 2027

El alcalde vinculó la decisión con las dificultades económicas de las familias para incorporar productos frescos a su alimentación. En el comunicado oficial, Mamdani afirmó: “Este programa pone los productos frescos al alcance y hace que los alimentos sean más asequibles para las familias que reciben SNAP”.

La administración Mamdani prevé distribuir casi US$2,3 millones en incentivos Health Bucks durante 2027 para apoyar a familias y productores locales Fotomontaje con IA (imágenes de la Oficina de la Ciudad de Nueva York)

Por su parte, la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Helen Arteaga, sostuvo que el aumento de los precios dificultó el acceso a alimentos nutritivos. La funcionaria consideró que la compra de frutas y verduras no debería representar un lujo para los hogares.

El Departamento de Salud también presentó resultados de una investigación sobre adultos en riesgo de inseguridad alimentaria. El relevamiento detectó que casi ocho de cada diez tuvieron dificultades para costear comidas equilibradas.

Además, el 18% no consumió frutas ni verduras durante el día anterior y cerca de un tercio recurrió a servicios de asistencia alimentaria de emergencia, como despensas comunitarias.

Cuánto dinero destinará Nueva York a Health Bucks en 2027

La administración Mamdani proyectó distribuir casi US$2,3 millones en cupones Health Bucks durante 2027. Los recursos permitirán financiar los incentivos para participantes de SNAP y respaldar las ventas de decenas de proveedores locales.

El programa cuenta con fondos municipales y recibió US$5,7 millones en nuevas subvenciones del Programa de Incentivos Nutricionales Gus Schumacher. Esta iniciativa financia proyectos destinados a aumentar las compras de frutas y verduras entre los beneficiarios de SNAP.

La ampliación forma parte de la política alimentaria municipal, que también incluye un plan de supermercados municipales en Nueva York. Mamdani identificó a La Marqueta, en East Harlem, como el primer emplazamiento de esa iniciativa y propuso abrir un establecimiento en cada distrito antes del final de su primer mandato.

Health Bucks cumplió dos décadas de funcionamiento en 2026. Desde 2005, el Departamento de Salud de Nueva York distribuyó más de US$20 millones en cupones destinados a facilitar el acceso a alimentos frescos.