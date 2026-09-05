El plan de Mamdani plan para llevar internet gratis al 90% de los hogares de Nueva York antes de 2028

La administración del alcalde Zohran Mamdani presentó el 1° de septiembre en Nueva York la versión final del plan para que al menos el 90% de los hogares de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) tenga internet gratis antes de 2028. La propuesta también busca ampliar el acceso a servicios gratuitos o de bajo costo en otras viviendas asequibles.

¿A qué hogares llegará el servicio de internet gratis en Nueva York?

La iniciativa forma parte del primer Plan de Equidad Racial de la ciudad, publicado por la Alcaldía de Nueva York. La Oficina de Tecnología e Innovación (OTI, por sus siglas en inglés) será la encargada de coordinar las acciones para reducir las diferencias de acceso a la banda ancha.

Big Apple Connect ya beneficiaba a más de 122 mil hogares de 220 complejos habitacionales hasta mayo de 2025 Magnific

Una de las principales herramientas será Big Apple Connect, un programa que ofrece conexión de alta velocidad y servicio básico de televisión por cable a residentes de complejos administrados por NYCHA.

Hasta mayo de 2025, más de 122 mil hogares ubicados en 220 desarrollos habitacionales se habían incorporado al beneficio. Esa cifra representaba una tasa de adopción del 80% entre las viviendas elegibles.

Las medidas para ampliar la conectividad

La OTI trabajará con Nycha para difundir Big Apple Connect entre las familias que cumplen los requisitos. El propósito es elevar en al menos 10 puntos porcentuales el nivel de adhesión registrado en mayo de 2025.

El proyecto también contempla una colaboración con el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés). Ambas dependencias promocionarán el Programa de Internet Vecinal entre beneficiarios de la sección 8 que residan en el Alto Manhattan y el Bronx.

Otra de las acciones será impulsar los planes mensuales de US$15 contemplados por la Ley de Banda Ancha Asequible. El gobierno local buscará aumentar la cantidad de neoyorquinos inscritos en esas opciones económicas.

¿Cuál es la situación del acceso a internet en Nueva York?

Alrededor del 25% de los hogares neoyorquinos, unos 981 mil, carece de una suscripción residencial de banda ancha. La proporción es mayor entre familias hispanas, afroamericanas y de bajos ingresos, así como entre los adultos mayores.

En algunos vecindarios, principalmente del Bronx y otras zonas con elevados índices de pobreza, casi el 40% de las viviendas no posee una conexión de alta velocidad.

En toda la ciudad, aproximadamente el 75% de las viviendas dispone de ambos tipos de conexión. El documento vincula el acceso a internet con el acceso a la búsqueda de empleo, la educación, la atención médica y el uso de servicios gubernamentales.

Un programa anual contra la brecha digital

La administración municipal elaborará un Plan de Acceso y Adopción de Internet con estrategias destinadas a extender la banda ancha residencial. La primera versión deberá publicarse en mayo de 2027 y luego tendrá una actualización anual abierta a comentarios públicos.

Para preparar el documento, la OTI organizará grupos focales, distribuirá encuestas y analizará información sobre el uso del servicio.

Las conclusiones y los aportes de otras agencias servirán para diseñar medidas dirigidas a las comunidades con menores niveles de conexión.

La ciudad también destinará US$2,4 millones a centros públicos de computación. Esos espacios ofrecerán cursos de habilidades digitales, capacitaciones sobre seguridad en línea y recursos tecnológicos.

Además, el gobierno municipal pondrá en marcha Get Online NYC, un portal que reunirá información sobre esos centros, sus programas formativos y otras herramientas disponibles.

La ciudad pretende elevar en al menos 10 puntos porcentuales la adhesión al programa entre las familias que cumplen los requisitos Magnific

¿Cómo coordinará Nueva York su estrategia digital?

Para 2028, un grupo de trabajo integrado por diferentes agencias deberá completar un mapa de los recursos y las capacidades digitales existentes. El equipo se reunirá cada tres meses para coordinar inversiones, compartir información y promover alianzas con organizaciones comunitarias.

Las autoridades deberán considerar las opiniones públicas relacionadas con la recopilación, conservación e intercambio de datos. El proyecto también establece que las inversiones tecnológicas deben ampliar las oportunidades sin aumentar la vigilancia ni afectar de forma desproporcionada a comunidades históricamente marginadas.

La estrategia incluye cinco centros Gigabit creados mediante una alianza entre la OTI y LinkNYC, uno en cada distrito de la ciudad. Estos espacios ofrecen capacitación y recursos a comunidades con menor acceso digital.

Otros 23 centros para adultos mayores ubicados dentro de complejos de Nycha cuentan con wifi público gratuito. A su vez, continúa la instalación de puntos de conexión en las áreas comunes de esos desarrollos habitacionales.

El objetivo de conectividad a largo plazo

El gobierno local estableció una meta general para 2034: aumentar la contratación de banda ancha residencial en los vecindarios menos conectados. La ciudad medirá los resultados por zona para identificar las diferencias territoriales.

La estrategia también prevé buscar nuevos fondos para los programas de conectividad y extender el acceso a la tecnología 5G. Para 2030, el 90% de los nuevos quioscos Link5G deberá concentrarse en el Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island y el sector de Manhattan ubicado al norte de la calle 96.

Mamdani canceló un contrato de internet para estudiantes

Aunque el gobierno de Mamdani planea extender el acceso gratuito o de bajo costo a internet en los hogares de Nueva York, el 27 de agosto se dio a conocer que cancelaría el servicio de T-Mobile incluido en un contrato firmado durante la gestión de Eric Adams.

El convenio contemplaba 350 mil Chromebooks con conexión gratuita para estudiantes de escuelas públicas, principalmente de familias de bajos ingresos o sin acceso a la red en sus viviendas, según informó Chalkbeat.

El contrato completo tenía un costo cercano a US$330 millones durante cuatro años, de los cuales alrededor de US$200 millones correspondían al servicio de internet. La ciudad pagaba aproximadamente US$3,5 millones mensuales por la conexión, independientemente de cuántos alumnos la utilizaran.

La administración de Mamdani argumentó que el acuerdo duplicaba recursos existentes y representaba un gasto innecesario.

Los planes de T-Mobile finalizarían el 31 de agosto, pero los alumnos que necesitaran conectividad podrían acceder a un programa alternativo de Verizon por US$10 mensuales por estudiante. La cancelación solo afectaría el servicio de datos, ya que los dispositivos habían sido comprados y distribuidos entre las escuelas.